Дело Маркива: Аваков намекнул на новые детали

Аваков и Денисова встретились с послом Италии. Фото: ТСН

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил дело военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива с уполномоченной по правам человека Людмилой Денисовой и послом Италии Давидом Ла Челилия.

"Следователи Национальной полиции Украины продолжают работу в этом деле, где в последнее время удалось установить ряд важных деталей, способных приблизить нас к истине", - приводит слова Авакова пресс-служба МВД в пятницу.

Денисова сообщила послу о своем обращении к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с призывом держать на контроле дело Маркива.

"Речь шла также о готовности Украины и представителей стороны защиты Виталия Маркива применить все правовые средства для обеспечения справедливости и пересмотра приговора суда первой инстанции в апелляционном порядке", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Маркива: представители Украины и Италии провели переговоры

Аваков сообщил послу, что украинская сторона активно прорабатывает предложенный на рассмотрение проект соглашения между Кабмином и Италией о сотрудничестве в сфере безопасности.

Украина обжаловала приговор украинского военнослужащего Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы. Апелляция была подана Украиной 20 ноября, рассмотрение Апелляционным судом округа Ломбардия ожидается весной 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента