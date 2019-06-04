Дело Гандзюк: все обвиняемые пошли на сделку со следствием

Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Фото: Газета "День

Все пятеро обвиняемых в совершении покушения на общественную активистку и чиновницу из Херсона Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку о признании виновности с прокурором.

Об этом было заявлено на заседании в Покровском райсуде Днепропетровской области, где 3 июня рассматривали дело, пишет Радио Свобода.

По данным обвинения, подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых - Никиту Грабчук, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова - к участию в покушении.

Все пятеро обвиняемых на вопрос судьи Елены Черной ответили, что признают свою вину и подтверждают свое согласие на заключение сделки со следствием.

Их защитники также отметили, что соглашения соответствуют действующему законодательству.

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Сторона обвинения просит приговорить обвиняемых к следующим срокам лишения свободы: Торбина - к 6 годам и 6 месяцам, Грабчука - к 6 годам, Вишневского и Васяновича - к 4 годам, Горбунова – к 3 годам.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Следующее заседание запланировано на 6 июня.

31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк кислотой.Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а спустя 2 месяца скончалась в больнице после многочисленных операций.

Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

В апреле стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Однако позже прокуратура изменила Мангеру подозрение на заказ избиения.

Активисты и журналисты считают причастными к убийству – Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.