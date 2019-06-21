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пятница, 21 июня 2019 10:02

Дело Гандзюк: Мангер хочет встретиться с Зеленским

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Дело Гандзюк: Мангер хочет встретиться с Зеленским
Мангер пообещал Зеленскому объяснить свое участие в деле. Фото: УНИАН

Председатель Херсонской ОГА Владислав Мангер попросил о встрече с президентом Владимиром Зеленским. Он фигурирует в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

"Уважаемый Владимир Александрович, если вы гарантируете права всех граждан Украины, то я имею право просить вас встретиться и со мной. Я готов подробно рассказать и показать, с чего мне придумали обвинения порошенковские прокуроры", - написал Мангер в Facebook.

"Я готов предоставить доказательства того, какими методами действует против меня генерал СБУ Даниил Доценко, который до сих пор "крышует" бандформирование в Херсонской области", - добавил он.

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Мангер заявил, что именно Доценко причастен к убийству Гандзюк. Добавил, что знает о решении Зеленского встретиться с отцом Екатерины Гандзюк и требует справедливости и независимого расследования.

Убийцам общественной деятельницы Екатерины Гандзюк вынесли приговор. Координатора нападения Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Нападавшего Никиту Грабчука - до 6 лет.

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