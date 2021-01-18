Дело Гандзюк: Левина оставили под стражей

Суд продлил Левину действие меры пресечения в виде содержания под стражей. Фото: Facebook

Днепровский районный суд Киева оставил под стражей Алексея Левина, которого обвиняют в заказе и организации нападения на херсонская активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщает УНН.

"Суд постановил: в удовлетворении ходатайства защитника в интересах Левина об изменении меры пресечения на менее строгий, чем содержание под стражей - отказать", - сказала судья.

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Ранее суд продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей Левину к 1 февраля 2021 без определения размера залога.

8 месяцев в Днепровском райсуде Киева судят голову Херсонского областного совета 50-летнего Владислава Мангера и бывшего помощника депутата этого же совета Алексея Левина, 43 года. Их обвиняют в заказе убийства советника городского головы Херсона 33-летней Екатерины Гандзюк. Показания против них дал подозреваемый по делу Игорь Павловский. Прокуратура просит для Мангера и Левина по 12 лет тюрьмы.