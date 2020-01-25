Делить имущество при разводе в суде станет дороже

gentls Развод: делить имущество в суде станет дороже

Через увеличен прожиточный минимум в Украине увеличились на 12% судебные сборы.

Отныне подача искового заявления о расторжении брака обойдется украинском в 840,80 грн. За подачу иска о разделе имущества при расторжении брака нужно заплатить от 840,80 грн до 6306 грн, пишет 24 канал.

Подача заявления об имущественных спорах будет стоить минимум 2102 грн, иск о защите чести и достоинства обойдется в 840,80 грн.

Юристы объясняют, что судебные расходы, связанные с рассмотрением дела, возлагаются при удовлетворении иска - на ответчика, при отказе - на истца. Если суд удовлетворил иск частично - на обе стороны, в зависимости от размера удовлетворенных исковых требований.

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Однако, платить придется не за все судебные иски. Например, оплата не требуется по делам о взыскании алиментов, увеличения их размера, оплате дополнительных расходов на ребенка, взыскание пени за просрочку уплаты алиментов.

Размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы с надбавкой на уход будет постепенно повышена до конца этого года.