Дела Майдана: екс-беркутовцы прокомментировали свое обвинение

Аброськина и Зинченко передали наемникам РФ в рамках обмена удерживаемыми, который состоялся 29 декабря. Фото: slovoidilo.ua

Переданные пророссийским наемникам в рамках обмена пленными экс-беркутовцы Сергей Зинченко и Павел Аброськин дали комментарий по поводу своего обвинения в расстрелах на Майдане.

Показали его в эфире программы "Вести" на канале "Россия-24".

"Еще ни одного прямого доказательства не было включено в судебный процесс стороной прокуратуры", – заявил Аброськин.

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Зинченко, в свою очередь, выдал собственную версию того, почему следствие дел Майдана затянулось на несколько лет.

"Я думаю, так долго шло следствие, потому что, они понимали, что вот-вот выйдут сами на себя", – предположил экс-беркутовец.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми ДНР и ЛНР состоялся 29 декабря. В результате из плена боевиков вернулись 76 украинцев.