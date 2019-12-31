Дела Майдана: екс-беркутовцы прокомментировали свое обвинение

 
Ексклюзивы
1/5
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 423
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2241
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 954
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1404
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1026
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 684
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3924
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 171
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 7110
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6210
Фото
Все фото
5
5
5
9
6
Принципиально не разговаривают на английском - украинка рассказала о жизни в Париже
Принципиально не разговаривают на английском - украинка рассказала о жизни в Париже
Легче найти бизнес-инвестора, чем вторая - украинец поделился опытом жизни в Нью-Йорке
Легче найти бизнес-инвестора, чем вторая - украинец поделился опытом жизни в Нью-Йорке
&quot;Убийц не спасутся от суда даже в рашенгулаге&quot; - социальные сети про обмен пленными
"Убийц не спасутся от суда даже в рашенгулаге" - социальные сети про обмен пленными
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
Дочь Скрябина показала фото с девичника
Дочь Скрябина показала фото с девичника
Видео
Все видео
Санта Клаус в бронежилете: бойцы записали оригинальное поздравление с передовой
Санта Клаус в бронежилете: бойцы записали оригинальное поздравление с передовой
"Будут хорошие времена" Уильям Тейлор записал обращение к украинцам
"Будут хорошие времена" Уильям Тейлор записал обращение к украинцам
В Киеве появилась елка из сотни автомобилей
В Киеве появилась елка из сотни автомобилей
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
В аэропорту "Борисполь" бывших пленных ОРДЛО встречают их семьи и президент Зеленский
В аэропорту "Борисполь" бывших пленных ОРДЛО встречают их семьи и президент Зеленский
Интервью
1/5
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2241
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 684
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 1089
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1188
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3546
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
2 Просмотров: 558
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
вторник, 31 декабря 2019 16:22

Дела Майдана: екс-беркутовцы прокомментировали свое обвинение

  Комментировать
Дела Майдана: екс-беркутовцы прокомментировали свое обвинение
Аброськина и Зинченко передали наемникам РФ в рамках обмена удерживаемыми, который состоялся 29 декабря. Фото: slovoidilo.ua

Переданные пророссийским наемникам в рамках обмена пленными экс-беркутовцы Сергей Зинченко и Павел Аброськин дали комментарий по поводу своего обвинения в расстрелах на Майдане.

Показали его в эфире программы "Вести" на канале "Россия-24".

"Еще ни одного прямого доказательства не было включено в судебный процесс стороной прокуратуры", – заявил Аброськин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Адвокаты экс-беркутовцев просят Зеленского просмотреть события Евромайдана

Зинченко, в свою очередь, выдал собственную версию того, почему следствие дел Майдана затянулось на несколько лет.

"Я думаю, так долго шло следствие, потому что, они понимали, что вот-вот выйдут сами на себя", – предположил экс-беркутовец.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми ДНР и ЛНР состоялся 29 декабря. В результате из плена боевиков вернулись 76 украинцев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дела Майдана: екс-беркутовцы прокомментировали свое обвинение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
декабря

Алекс Фергюсон закончил эпоху "Ливерпуля"

Прекратила существование великая держава

Ежегодно на площади миллион людей смотрит на падающий шар

Утвердили устройство, которое по сей день помогает полиции

Коты, гуси и еноты: чиновники превратили мост в настоящий зверинец

Самое читаемое
В Запорожье развернули производство российских автомобилей - СМИ
В Запорожье развернули производство российских автомобилей - СМИ Просмотров: 22663
Зеленский рассказал, что будет с теми, кто не захотел возвращаться к оккупантам
Зеленский рассказал, что будет с теми, кто не захотел возвращаться к оккупантам 1 Просмотров: 11979
Сейчас в моде стиль 1990-х - фэшн-блогер
Сейчас в моде стиль 1990-х - фэшн-блогер
5
 Просмотров: 11007
Одна из заложниц боевиков поразила патриотическим поступком при обмене
Одна из заложниц боевиков поразила патриотическим поступком при обмене 1 Просмотров: 8982
Их ждали все: назвали лучшие сериалы 2019 года
Их ждали все: назвали лучшие сериалы 2019 года Просмотров: 4644
Общество
Освобожденным из плена военным восстановили документы
Освобожденным из плена военным восстановили документы Просмотров: 108
Санта Клаус в бронежилете: бойцы записали оригинальное поздравление с передовой
Санта Клаус в бронежилете: бойцы записали оригинальное поздравление с передовой
 Просмотров: 324
Зеленский может пойти на соглашения с Путиным. Волонтеров хотят маргинализировать - социолог
Зеленский может пойти на соглашения с Путиным. Волонтеров хотят маргинализировать - социолог 2 Просмотров: 1080
"Будут хорошие времена" Уильям Тейлор записал обращение к украинцам
"Будут хорошие времена" Уильям Тейлор записал обращение к украинцам
 Просмотров: 306
Гончарук назвал главную задачу правительства на 2020 год
Гончарук назвал главную задачу правительства на 2020 год Просмотров: 225
Больше всего комментируют
66
Готов обменять 100 беркутовцев на одного разведчика - Зеленский
4
Политика нынешней власти подрывает международные позиции Украины - "Европейская Солидарность"
3
США вступились за Польшу перед Путиным
2
Сколько оружия получила армия за год: отчет Минобороны
2
Сотни иракцев хотели быть палачами президента
Голосов: 47880
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua