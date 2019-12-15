Декабрь как март: синоптики удивили прогнозом на следующую неделю

На следующей неделе в Украине ожидается теплая и сухая погода.
Завтра будет без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +4 до +8 градусов. В западных областях поднимется до +10 ... + 13 градусов, сообщает Украинский гидрометцентр.
Во вторник осадков не прогнозируют. Температура воздуха не изменится.
В среду температура воздуха в западных областях возрастет. Там прогнозируют потепление до +11...+15 градусов. На остальной территории днем от +5 до +9 градусов, в южных областях до +10.
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В четверг в Украине похолодает. На западе температура воздуха опустится до +7...+10 градусов. В остальных областях днем от +5 до +7 градусов, местами температура возрастет до +9.
15 и 16 декабря в Украине начнется ухудшение погоды. Ожидается пасмурная погода, местами дождь и мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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