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понедельник, 22 марта 2021 15:17

Действовать на опережение: еще одна область объявила о жестком карантине

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Действовать на опережение: еще одна область объявила о жестком карантине
В Черкассах и области расширят количество коек для больных. Фото: pixabay.com

22 марта в Черкасской области ужесточают карантинные ограничения.

Местные власти таким образом хотят исключить попадание региона в красную зону, сообщил председатель Черкасской ОГА Александр Скичко в Facebook.

"Мы должны сделать все, чтобы не пришлось идти на локдаун. Поэтому поручил внедрить все возможные превентивные меры и действовать на опережение, пока еще есть такая возможность. Потому что, если окажемся в красной зоне... придется уже идти на другие условия", - написал он.

С сегодняшнего дня под временным запретом находятся массовые мероприятия. Работа ресторанов, кафе, баров и ночных заведений ограничена до 23:00. В общественных заведениях и транспорте усилят контроль за использованием средств индивидуальной защиты. В Черкассах и области увеличат количество койко-мест для больных коронавирусом.

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21 марта в Украине еще 2715 человек привились индийской вакциной Covishield от Covid-19. Больше всего прививок сделали в Донецкой области.

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