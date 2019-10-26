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суббота, 26 октября 2019 14:44

Действия ГБР против Порошенко подрывают позиции Украины в международных судах в пользу России - адвокат Новиков

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Действия ГБР против Порошенко подрывают позиции Украины в международных судах в пользу России - адвокат Новиков
Расследование ГБР против Порошенко подрывает позиции Украины в международных судах. Фото: 5 канал

Государственное бюро расследований, приняв за основную версию расследований позицию Портнова, изложенную в его обвинениях, создает опасный прецедент, подрывая позиции Украины в международных судах, где государство защищает свои интересы и доказывает незаконность действий России. Об этом заявил адвокат Петра Порошенко Илья Новиков в эфире радио "Новое время".

Илья Новиков отметил, что сейчас ГБР ведет расследование дел против пятого президента Украины Петра Порошенко исключительно по заявлениям Портнова: "Все с чем мы имеем дело - это исключительно продукция Портнова и его команды".

"Я не буду спекулировать о его каких-то глубинных мотивах, но безусловно есть точка зрения, что Портнов отрабатывает ту повестку дня, которая выгодна России", - сказал он и не исключил и наличии личных мотивов.

В то же время защитник напомнил, что закончил дело по защите украинских моряков, которые были захвачены Россией в Керченском проливе. Он отметил, что одним из поводов присоединиться к команде защитников Петра Порошенко стало то, что одно из обвинений, которые выдвигает пятому президенту Украины Портнов, это обвинение в том, что операция перехода украинских катеров из Одессы в Бердянск имела провокационный характер. Портнов выдвигает обвинения Порошенко в государственной измене и злоупотреблении полномочиями военного должностного лица, совершенные организованной преступной группой.

Он отметил, что формально Петр Порошенко не подпадает под статью о злоупотреблении полномочиями военного должностного лица, поскольку не является военным должностным лицом.

"По версии Портнова, если ее принять, а ГБР себя ведет так как будто они ее внутренне приняли и уже душевно с ним согласились, значит по этой версии должны быть еще какие-то украинские военные, которые входили в состав этой организованной группы ... А кто это может быть? Ближе всего к этому стоят украинские моряки", - сказал защитник.

Илья Новиков также отметил, что исходя из имеющейся информации допросы моряков проводили именно в таком русле. Он отметил, что российское следствие выдвигало морякам обвинение в том, что они действовали организованной группой: "Их обвиняли в том, что они пересекли российскую границу организованной преступной группой".

"Мы видим, что фактически сейчас ГБР работает по той же линии, и если эта линия будет продолжаться, то получится, что ГБР разделяет российскую точку зрения", - подчеркнул защитник.

Он также напомнил, что сейчас продолжается рассмотрение этого дела в Международном морском трибунале в Гамбурге и сейчас происходит стадия процесса, когда Украина и Россия готовятся к итоговому рассмотрения по существу.

Адвокат отметил, что, по мнению специалистов по международному морскому праву в Украине сейчас хорошая позиция. "Однако она может быть подорвана тем, что украинская власть, а в международном праве - это и ГБР, и Генпрокуратура, и Офис президента, действует или принимает решение исходя из того, что это была военная провокация, то собственно этим и подрывается тезис о том , что Украина действовала законно, а Россия - нет", - обьяснил он.

"Если вы исходите из того, что это была провокация, задуманная украинской властью, предыдущим президентом во внутриполитических целях и в нарушение международного права, то вы сами рубите сук, на котором сидите сейчас объективно по заявлению Портнова и действуя в ключе этого заявления, принимая ее как основную версию, ГБР подрывает позиции Украины в этом международном споре", - добавил Илья Новиков.

Он резюмировал: "Объективно картинка выглядит именно так. Украинскому интересу - это не на пользу. А российскому интересу - это на пользу".

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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