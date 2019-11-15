Действия Ахметова надо тщательно расследовать - журналист

Денис Казанський: в недалеком прошлом самый богатый бизнесмен Украины подчинялся какому-то человеку в Москве и выполнял его поручения. Фото: Цензор.нет

Самое интересное - это наличие в Москве некоего бывшего "патрона" Рината Ахметова, имя которого не называется. И эта фраза заставляет задуматься.

Пишет журналист Денис Казанский в Facebook, комментируя информацию, что обнародовала Международная следственная группа, расследующая сбивания малазийского "Боинга" над Донбассом.

"Значит, что Ахметов в Москве имел какого-то "патрона". С одной стороны, слово "бывший" означает, что Ахметов больше не выполняет его указания. Но с другой стороны, это означает, что в недалеком прошлом время самый богатый бизнесмен Украины, стоимость активов которого оценивается примерно в 10-15% ВВП страны, подчинялся какому-то человеку в Москве и выполнял его поручения. А может быть, самым богатым украинцем Ахметов стал благодаря именно этому самому "патрону", - считает Казанский.

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Он отмечает, что Ринат Ахметов - не Джефф Безос, и свою бизнес-империю создал не в гараже.

"Получил ее фактически в дар в результате таможенных приватизационных игрищ. Это обстоятельство требует тщательного расследования", - добавляет журналист.

Помощник президента России Владислав Сурков встретился с украинским олигархом Ринатом Ахметовым летом 2014-го.