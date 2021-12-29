"Давайте поможем человеку, защищавшему нас и страну" - волонтер просит помощи на лечение ветерана морской пехоты

Автор: Фото предоставлено Станиславом Кушнаровым Ветеран морской пехоты 25-летний Андрей Комиренко из Днепра в результате травмы перенес несколько хирургических вмешательств. На восстановительную урологию в португальской клинике требуется €13 тыс.

Ветеран морской пехоты 25-летний Андрей Комиренко из Днепра в результате травмы перенес несколько хирургических вмешательств. Нуждается в операции по восстановительной урологии. Ее согласилась делать португальская клиника. Стоимость составляет €13 тыс.

"Я с Андреем познакомился в 2018 году, когда он лечился в больницах. Он перенес массу хирургических вмешательств, встал на ноги. Причиной является тяжелая травма, которую получил при защите Родины, - рассказал Gazeta.ua волонтер Станислав Кушнаров. - Теперь у Андрея будет сложное лечение по урологии. Это тоже последствия перенесенной травмы. Нужно лечение за границей. За операцию, которая вернет парня в нормальную жизнь, взялся только врач из португальской клиники. Лечение требует недешевых материалов. Это будет не менее 13 тысяч евро. Поэтому обращаюсь к небезразличным людям. Давайте к праздникам сделаем подарок Герою. Поможем человеку, защищавшему нас и страну, спасти и улучшить его качество жизни. Любая копейка или сумма приблизит парня к выздоровлению".

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7422 3205 8770 (Комиренко Андрей Александрович).