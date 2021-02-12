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пятница, 12 февраля 2021 11:19

"Дашуне пересадку почки сделают только после лечения ее мамы" - нужна помощь

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Автор: Фото предоставлено Еленой Дехтяренко
  Дарье Завгородной нужна пересадка почки. Ее сделают только после лечения матери, которая будет донором.
Дарье Завгородной нужна пересадка почки. Ее сделают только после лечения матери, которая будет донором.

12-летняя Дарья Завгородняя из города Первомайск Николаевской области лечит хроническую болезнь почек 5 стадии. Донором станет ее мама, которую нужно пролечить от некоторых болезней. Родные просят помощи.

"Дашуня моя племянница. В прошлом году летом начала жаловаться на боль в ногах, вялость, сонливость, усталость. Анализы показали, что низковат гемоглобин. Врачи назначили препараты железа и диклофенак с ортофеном. Но это не помогло. Мы поехали в областную детскую больницу. Оттуда скорой помощью ребенка доставили в "Охматдет". Там обнаружили хроническую почечную недостаточность пятой степени, вторичную анемию и гипертензию. Дашуня три раза в неделю проходит гемодиализ. Нужна срочная пересадка почки. Врачи дают большой шанс на выздоровление. Даша сейчас в стабильном состоянии. Мы на финишной прямой. Дашуне пересадку почки сделают только после лечения ее мамы, которая подходит как донор. Ей пролечили желудок и воспаление почек. Осталось по гинекологии и желчном пузыре. На это лечение нужны деньги. Потому что пока не подлечат маму, пересадку почки не будут дулать. Обращаемся к неравнодушным людям. Просим помочь на лечение мамы, чтобы спасти жизнь Дашуни", - рассказывает Gazeta.ua тетя Елена Дехтяренко.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7573 3199 7439 (Дехтяренко Елена Евгеньевна).

Автор: Любовь Стрилецкая
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