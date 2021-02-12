"Дашуне пересадку почки сделают только после лечения ее мамы" - нужна помощь

Автор: Фото предоставлено Еленой Дехтяренко Дарье Завгородной нужна пересадка почки. Ее сделают только после лечения матери, которая будет донором.

12-летняя Дарья Завгородняя из города Первомайск Николаевской области лечит хроническую болезнь почек 5 стадии. Донором станет ее мама, которую нужно пролечить от некоторых болезней. Родные просят помощи.

"Дашуня моя племянница. В прошлом году летом начала жаловаться на боль в ногах, вялость, сонливость, усталость. Анализы показали, что низковат гемоглобин. Врачи назначили препараты железа и диклофенак с ортофеном. Но это не помогло. Мы поехали в областную детскую больницу. Оттуда скорой помощью ребенка доставили в "Охматдет". Там обнаружили хроническую почечную недостаточность пятой степени, вторичную анемию и гипертензию. Дашуня три раза в неделю проходит гемодиализ. Нужна срочная пересадка почки. Врачи дают большой шанс на выздоровление. Даша сейчас в стабильном состоянии. Мы на финишной прямой. Дашуне пересадку почки сделают только после лечения ее мамы, которая подходит как донор. Ей пролечили желудок и воспаление почек. Осталось по гинекологии и желчном пузыре. На это лечение нужны деньги. Потому что пока не подлечат маму, пересадку почки не будут дулать. Обращаемся к неравнодушным людям. Просим помочь на лечение мамы, чтобы спасти жизнь Дашуни", - рассказывает Gazeta.ua тетя Елена Дехтяренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Илоне Лукьяновой на лечение редкого порока мочевого пузыря нужна помощь

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7573 3199 7439 (Дехтяренко Елена Евгеньевна).