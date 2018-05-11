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пятница, 11 мая 2018 11:57

Дарья Сивак имеет две паталогии сердца – на окклюдер срочно нужно 80 тысяч гривен

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Дарья Сивак имеет две паталогии сердца – на окклюдер срочно нужно 80 тысяч гривен
Фото предоставлено Анной Сивак

У 8-летней Дарьи Сивак из Черкасс обнаружили две патологии сердца - открытую аортальную протоку и двустворчатый аортальный клапан. По первому диагнозу требуется срочная операция. Имплантат стоит 80 тыс. грн. Родители просят о помощи.

"Заболевания у Даши обнаружили недавно, и месяца не прошло. До того времени ни один педиатр ничего не подозревал, даже шума в сердце. Поэтому мы в шоке. Даша у нас достаточно активная. Занимается музыкой, танцами. Но последний год достаточно быстро уставала. Почти ежедневно жаловалась на головную боль и тошноту. Мы легли в неврологию детской городской больницы. При обследовании обнаружили проблемы с сердцем и направили на консультацию в Киев. Там обнаружили недостатки органа. Говорят, что врожденные. Нужно как можно быстрее закрыть аортальную протоку. Врачи уверяют, что ребенок сразу будет чувствовать себя хорошо. Операция бесплатная, но нам надо купить окклюдер. Потому что государство оплачивает только детям до года. Вторая операция Даше тоже показана. Она может понадобиться через год, 10 или 40 лет. Выполняется со вскрытием грудины и остановкой сердца. Мы надеемся, что она понадобится еще не скоро. Пока что раз в полгода надо будет ездить на консультацию в Киев. Сейчас нам нужно как можно быстрее собрать деньги на окклюдер. Мы в отчаянии, что не можем его купить. Я нахожусь в декретном отпуске со второй дочкой Кристиной. Муж постоянно ищет подработки, но тех денег хватает только на пропитание и лекарства. Поэтому обращаемся к неравнодушным людям. Очень на них надеемся. Просим помочь спасти сердце нашей Даши", - рассказывает мать Анна Сивак.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: 5168 7573 5417 8578 (Сивак Анна Анатольевна), ее контакты: 063 740 10 48 или отца Дарьи Владимира – 093 722 80 83.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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