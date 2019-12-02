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понедельник, 02 декабря 2019 15:26

Данных об украинской земле не откроют

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Данных об украинской земле не откроют
Держгеокадастру не позволили открывать данные о землю. Фото: agropolit.com

Держгеокадастру не позволили открывать данные о земле вопреки законодательству позволил не открывать. Отказ открывать данные о земле окружной административный суд Киева суд объяснил техническими вопросами. Об этом сообщается на сайте Эспрессо со ссылкой на платформу открытых данных Опендатабот.

"В Государственном земельном кадастре зарегистрировано около 19 миллионов 500 тысяч земельных участков, технически делает невозможным предоставление такой информации в запрашиваемому истцом виде", - говорится в решении суда.

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Состояние земельного банка контролирует только государство пока кадастре не открыт. В Опендатабот считают, что такой непрозрачностью много злоупотребляют.

"Есть схемы, которые мы легко могли обнаружить с помощью открытых данных о землю. Например, в тексте проекта закона о рынке земли является запрет одному лицу владеть более чем 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины (200-250 тысяч га). Это нужно, чтобы предотвратить чрезмерной концентрации земель у ограниченного количества людей. Кроме этого, некоторые участки принадлежат одним и тем же людям через фиктивные фирмы и подставные лица. в части участков незаконным путем изменено назначение. На некоторых участках, где согласно реестра нет ничего, кроме степи или леса, ведутся нелегальные разработки полезных ископаемых. Все эти явления могли бы анализировать граждане, если бы данные о земле были открытыми ", - комментирует основатель Опендатабот Алексей Иванкин.

Добровольное объединение населенных пунктов в общины завершится ориентировочно в феврале 2020 года.

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02
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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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