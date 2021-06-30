"Дали маху" - Asus открестился от работы с блогершей, которая любит Россию

Asus сотрудничал с пророссийской блогершой Di.rubens. Фото: instagram.com/di.rubens

Общественный активист Сергей Стерненко показал, как должны реагировать проукраинские фирмы на сотрудничество с пророссийскими партнерами. В пример поставил компанию Asus.

"Вчера вечером я написал о том, что компания Asus сотрудничает с пророссийской блогершой Di.rubens, она же Таисия Маламан. Так вот, ошибаться может любой. Но важно то, как ты на ошибку реагируешь. Asus отреагировали правильно, и уже через пару часов сообщили мне, что сотрудничество с Таисией прекратили. За что им уважение и благодарность. Ответственный бизнес - это круто", - написал Стерненко.

Также мужчина добавил скрин с сообщением от представителей компании.

"Сергей, спасибо за сигнал. Признаем, агентство дало маху, и мы недосмотрели. Уже прекратили сотрудничество с блогером. В дальнейшем будем следить пристально. Удалили пост и дали нагоняй партнерам", - указали в Asus.

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Ранее Di.rubens на майдане Независимости между Россией и Украиной выбирала оккупантов. Когда об этом рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан, вместо извинений попыталась его травить.

Di.rubens поблагодарила россиян, которые поддержали ее после скандала с видео, где она выразила приверженность России. На комментарии в Instagram женщины обратил внимание бывший военный, ветеран войны в Донбассе Александр Гром. В Facebook он подчеркнул, что теперь не должно возникать вопросов, почему блогерша так активно вступила в конфликт с Вооруженными силами Украины.