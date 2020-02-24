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понедельник, 24 февраля 2020 08:50

"Да пошли они" - Кива оскандалился из-за 23 февраля

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&quot;Да пошли они&quot; - Кива оскандалился из-за 23 февраля
Народный депутат Илья Кива поздравил украинцев с запрещенным советским праздником 23 февраля. Фото: facebook.com/kivailya

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива поздравил украинцев с запрещенным советским праздником 23 февраля.

Соответствующий пост с приветственной картинкой он опубликовал в Facebook.

"Да пошли они на х*й со своей декоммунизацией!!! С праздником нас, мужчины!!!" - написал нардеп.

Пост собрал более 100 комментариев. В них одни украинцы действительно или в шутку поддержали мнение Киви и в ответ поздравили его. Другие же возмутились и подчеркнули, что политик не имеет никакого отношения к этому советскому празднику. Поэтому он не имеет права писать подобные поздравления.

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"Илья, ты не имеешь отношение к нему. Раскачивание или заказуха", "Законы Украины не для вас?", "Илья, друг! Вот скажи мне по-братски, а "георгиевскую" ленточку ты тоже наденешь?", "23 февраля по инициативе организации Humane Society International отмечают Международный день стерилизации животных. Совпадение? Не думаю!" - комментируют подписчики одиозного политика.

В ответ политик писал, что у него дед и отец служили и были настоящими мужчинами, воспитали его. И это поздравление - это его уважение к тем датам, которые почитали и праздновали его родители.

Два года назад народный депутат от "Опоблока" Евгений Балицкий разместил в Мелитополе Запорожской области поздравление с 23 февраля. На билбордах была надпись "С нашим праздником" и изображение советских солдат на красном фоне.

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Комментарии

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Дата
24
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