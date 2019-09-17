Cвободним морякам купили квартиры в одном доме

Моряки будут жить в одном доме. Фото: narodna-pravda.ua

24 украинским морякам, которых уволили из русского плена, купили квартиры в одном доме.

В ближайшее время остальные из 35 освобожденних также получат свое жилье, сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Это была инициатива президента, мы занимаемся вопросом покупки квартир, кроме моряков, которым уже всем купили квартиры. Они будут проживать в одном доме. Еще мы покупаем квартиры другим людям, которые были среди тех 35. Этот вопрос одной или двух недель, они будут с новыми квартирами " - сказал чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия не закрыла дела против украинских моряков

Тимошенко также отметил, что у одного из моряков были проблемы со здоровьем, и Офис Президента инициировал приезд израильских специалистов.

"Ему сделали операцию, израильские специалисты приехали и сделали ее на волонтерских началах" - рассказал он.

Украинцы, освобожденные из плена РФ, уже получили новые биометрические документы.