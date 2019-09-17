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вторник, 17 сентября 2019 16:13

Cвободним морякам купили квартиры в одном доме

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Cвободним морякам купили квартиры в одном доме
Моряки будут жить в одном доме. Фото: narodna-pravda.ua

24 украинским морякам, которых уволили из русского плена, купили квартиры в одном доме.

В ближайшее время остальные из 35 освобожденних также получат свое жилье, сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Это была инициатива президента, мы занимаемся вопросом покупки квартир, кроме моряков, которым уже всем купили квартиры. Они будут проживать в одном доме. Еще мы покупаем квартиры другим людям, которые были среди тех 35. Этот вопрос одной или двух недель, они будут с новыми квартирами " - сказал чиновник.

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Тимошенко также отметил, что у одного из моряков были проблемы со здоровьем, и Офис Президента инициировал приезд израильских специалистов.

"Ему сделали операцию, израильские специалисты приехали и сделали ее на волонтерских началах" - рассказал он.

Украинцы, освобожденные из плена РФ, уже получили новые биометрические документы.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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