Чуточка мороза и много солнца: какой погодой начнется неделю

Сегодня, 4 октября, в Украине будет солнечно, без осадков.
После ночных заморозков, днем - преимущественно 11-16 градусов, на Прикарпатье и Закарпатье - до 22 градусов, говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.
Кроме большинстве западных областей и крайнего юга, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5 градусов.
В Киеве 4 октября без осадков, температура воздуха ночью 3-5 ° тепла, днем 14-16 °.
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Во вторник, 5 октября, в Украине без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в северных и центральных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 11-16°.
На юге страны, Закарпатье и Прикарпатье ночью 4-9° тепла, днем 13-18°, на Закарпатье до 21°.
В Киеве без осадков, температура воздуха ночью 4-6° тепла, днем 12-14° тепла.
Октябрь этого года будет холодным.
Ожидаются заморозки, будет немало и дождливых дней, говорит народный синоптик Леонид Горбань.
Так, согласно его расчетам, с 1 по 4 октября будет холодно и мрачно, 5-6 и 8-10 - дожди, 11-19 - пасмурно, холодно, 14 числа - заморозки, 20, 22-23 и 26 октября - дожди, 27 октября и до конца месяца будет сухо, но холодно.
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