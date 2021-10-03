Чуточка мороза и много солнца: какой погодой начнется неделю

На украинцев ждут ночные заморозки и солнечные дни. Фото: pixabay.com

Сегодня, 4 октября, в Украине будет солнечно, без осадков.

После ночных заморозков, днем ​​- преимущественно 11-16 градусов, на Прикарпатье и Закарпатье - до 22 градусов, говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Кроме большинстве западных областей и крайнего юга, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5 градусов.

В Киеве 4 октября без осадков, температура воздуха ночью 3-5 ° тепла, днем ​​14-16 °.

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Во вторник, 5 октября, в Украине без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в северных и центральных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем ​​11-16°.

На юге страны, Закарпатье и Прикарпатье ночью 4-9° тепла, днем ​​13-18°, на Закарпатье до 21°.

В Киеве без осадков, температура воздуха ночью 4-6° тепла, днем ​​12-14° тепла.

Октябрь этого года будет холодным. Ожидаются заморозки, будет немало и дождливых дней, говорит народный синоптик Леонид Горбань. Так, согласно его расчетам, с 1 по 4 октября будет холодно и мрачно, 5-6 и 8-10 - дожди, 11-19 - пасмурно, холодно, 14 числа - заморозки, 20, 22-23 и 26 октября - дожди, 27 октября и до конца месяца будет сухо, но холодно.