Cуд отменил постановление о запрете лицензии украинскому лоукосту SkyUp

Киевский суд отменил решение Барышевского об отмене лицензии для украинского лоукоста SkyUp. Фото: cdn.airlines-inform.ru

25 сентября Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу ООО "Авиакомпания SkyUp" на решение Барышевского райсуда.

Тот остановил действие лицензии авиакомпании. Об отмене этого решения сообщает пресс-служба суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционную жалобу ООО" Авиакомпания SkyUp "удовлетворено. Постановление Барышевского районного суда Киевской области от 24 мая 2019 об обеспечении иска отменено и принято новое судебное решение, которым в удовлетворении заявления Пасенко Оксаны Анатольевны об обеспечении ее отказано в полном объеме " - написали в сообщении.

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Барышевский районный суд Киевской области приостановил действие лицензии авиакомпании SkyUp Airlines из-за иска недовольной пассажирки. Соответствующее постановление опубликовали в Едином госреестре судебных решений 24 мая.