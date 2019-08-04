"Что-то где-то и покапает" - какой погоды ждать украинцам в воскресенье

В воскресенье в Украине преимущественно будет падать дождь. Фото: mykniga.com.ua

Воскресенье, 4 августа, приготовило для украинцев прохладную погоду.

Воздух будет нагреваться до температуры в пределах +20 ... + 25 градусов. На юге и юго-востоке Украины будут падать сильные дожди, грозы и шквальный ветер, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

С юго-запада, с Балкан, в Украину приближается циклон. Поэтому на юге Украины, юго-востоке, в Приазовье, в Днепре, Кропивницком, а также и на востоке Украины будут сильные ливни, грозы, град и шквалы.

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Без осадков останется север страны, но ветер будет на всей территории. Хотя температура будет +20 ... + 25 градусов, из-за ветра будет ощущаться холод.

"Киев как-то удивительно попытается избежать и влияния балканского циклона, и завтрашней западной влаги. Что-то где-то и покапает, однако осадков в воскресенье не ожидается. Днем +20 ... + 22 градуса", - отметила Диденко.

Прогноз погоды на воскресенье, 4 августа, в городах Украины:

Ужгород - + 22 ... + 24

Львов - + 21 ... + 23

Ивано-Франковск - + 20 ... + 22

Тернополь - + 20 ... + 22

Черновцы - + 20 ... + 22

Хмельницкий - + 20 ... + 22

Луцк - + 21 ... + 23

Ровно - + 20 ... + 22

Житомир - + 20 ... + 22

Винница - + 20 ... + 22

Одесса - + 22 ... + 24

Николаев - + 21 ... + 23

Херсон - + 20 ... + 22

Симферополь - + 21 ... + 23

Кропивницкий - + 20 ... + 22

Черкассы - + 20 ... + 22

Чернигов - + 20 ... + 22

Суммы - + 20 ... + 22

Полтава - + 20 ... + 22

Днепр - + 18 ... + 20

Запорожье - + 20 ... + 22

Донецк - + 19 ... + 21

Луганск - + 19 ... + 21

Харьков - + 18 ... + 20

Киев - + 20 ... + 22

В Киеве наблюдали двойную радугу.Радуги появились на столичном небе после ливня.В древности люди за радугой определяли, какой будет погода в ближайшее время. Если в радуге преобладал красный цвет, значит нужно ожидать ветреных дней.