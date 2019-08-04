"Что-то где-то и покапает" - какой погоды ждать украинцам в воскресенье

Воскресенье, 4 августа, приготовило для украинцев прохладную погоду.
Воздух будет нагреваться до температуры в пределах +20 ... + 25 градусов. На юге и юго-востоке Украины будут падать сильные дожди, грозы и шквальный ветер, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
С юго-запада, с Балкан, в Украину приближается циклон. Поэтому на юге Украины, юго-востоке, в Приазовье, в Днепре, Кропивницком, а также и на востоке Украины будут сильные ливни, грозы, град и шквалы.
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Без осадков останется север страны, но ветер будет на всей территории. Хотя температура будет +20 ... + 25 градусов, из-за ветра будет ощущаться холод.
"Киев как-то удивительно попытается избежать и влияния балканского циклона, и завтрашней западной влаги. Что-то где-то и покапает, однако осадков в воскресенье не ожидается. Днем +20 ... + 22 градуса", - отметила Диденко.
Прогноз погоды на воскресенье, 4 августа, в городах Украины:
Ужгород - + 22 ... + 24
Львов - + 21 ... + 23
Ивано-Франковск - + 20 ... + 22
Тернополь - + 20 ... + 22
Черновцы - + 20 ... + 22
Хмельницкий - + 20 ... + 22
Луцк - + 21 ... + 23
Ровно - + 20 ... + 22
Житомир - + 20 ... + 22
Винница - + 20 ... + 22
Одесса - + 22 ... + 24
Николаев - + 21 ... + 23
Херсон - + 20 ... + 22
Симферополь - + 21 ... + 23
Кропивницкий - + 20 ... + 22
Черкассы - + 20 ... + 22
Чернигов - + 20 ... + 22
Суммы - + 20 ... + 22
Полтава - + 20 ... + 22
Днепр - + 18 ... + 20
Запорожье - + 20 ... + 22
Донецк - + 19 ... + 21
Луганск - + 19 ... + 21
Харьков - + 18 ... + 20
Киев - + 20 ... + 22
В Киеве наблюдали двойную радугу.Радуги появились на столичном небе после ливня.В древности люди за радугой определяли, какой будет погода в ближайшее время. Если в радуге преобладал красный цвет, значит нужно ожидать ветреных дней.
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