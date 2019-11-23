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суббота, 23 ноября 2019 15:20

Чтобы почтить минутой молчания каждого погибшего в Голодоморе, нужно 13 лет, - Епифаний

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В День памяти жертв Голодомора почтили погибших молитвами Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и Глава Украинской Греко-Католической Церкви Отец Святослав. Со стороны же УПЦ Московского патриархата никакой реакции.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний убежден, что украинцы должны вспоминать жертв Голодомора-геноцида и называть виновников трагедии для того, чтобы это массовое убийство людей никогда не повторилось.

"Живя современной жизнью, нам иногда трудно в полной мере постичь глубину трагедии, которую пережили наши соотечественники в прошлом веке, понять весь масштаб действия зла и преступлений против человечности ... Все это произошло из-за воплощение в жизнь установок безбожной, античеловеческой идеологии большевизма и сталинизма. Слава Богу, сегодня мы можем говорить правду и должны это делать громко, потому что зло не должно скрываться, как это делалось ранее, на протяжении десятилетий, режимом советской власти. Мы должны вспоминать жертв Голодомора-геноцида, прямо называть виновников трагедии для того, чтобы это жестоко спланированное массовое убийство людей никогда больше не повторилось ", - написал Епифаний в Facebook.

Он также напомнил, что исследователи подсчитали, что на то, чтобы почтить минутой молчания каждого из миллионов погибших в Голодоморе, понадобится почти 5000 дней, или более 13 лет.

"Почтим общей молитвой память всех жертв Голодомора - тех, кто погиб, кто терпел, кто пострадал. И пусть подобная беда на нашей земле никогда не повторится снова! Вечная память и вечный покой душам погибших от Голодомора-геноцида 1932-33 годов! ", - добавил Епифаний.

"В этот день нас переполняют очень глубокие чувства. Прежде всего - чувство боли, боли за миллионами невинно убиенных детей, женщин, старших, тех, которые умерли от голода на самой плодородной в Европе, черной украинской земле", - сказал Глава Украинской Греко-Католической Церкви Отец Святослав в своем видеообращении.

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Со стороны Украинской православной церкви Московского Патриархата нет никакой реакции по чествованию жертв Голодомора. Отреагировала только ровенская епархия УПЦ. По благословению митрополита Ровенского и Острожского Варфоломея во всех храмах Ровенской епархии состоится ряд мероприятий приуроченных к этому дню.

От искусственного голода в Украине в 1932-1933 годах умерли более 7 млн ​​человек. В пик смертности - в июне 1933 года, в Украине умирали ежесуточно 34170 человек. Каждые 5 секунд - 2 человека. Настоящую количество жертв невозможно подсчитать. Ведь советская власть уничтожала все документы, касающиеся геноцида против украинского народа.

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Дата
23
ноября

"Память, что спасает" - украинцы сегодня вспоминают жертв Голодомора

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