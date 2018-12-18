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вторник, 18 декабря 2018 11:46

Что ждет соцсети в новом году

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Автор: dt.ua
  Какие изменения в соцсетях в 2019 году
Какие изменения в соцсетях в 2019 году

В новом году соцсети могут заработать по-новому.

Автор The Verge Кейси Ньютон провел опрос в Twitter и назвал вероятным, что некоторые соцсети могут стать платными, пишет Депо.

Подобные кейсы уже есть, а для бизнес-проектов выделенные каналы могут оказаться удобным инструментом за умеренную цену.

Сервис SlackPass предлагает создать платный частный канал для своей группы. Здесь можно проводить Видеосеминары и тренинги, делегировав площадке все по соединения надлежащего качества.

Новая соцсеть от Google

После скандала с масштабной утечкой данных Google+ пользователи ждут нового проекта от цифрового гиганта. Экс-сотрудник Facebook, 21-летний Майкл сеймены готовит своеобразный микс соцсети и портала для геймеров.

Facebook потеряет популярность?

По мнению пользователей, детище Цукерберга потеряет часть пользователей в Северной Америке и пытаться реанимировать репутацию, расшатанную нынешними скандалами.

Также считают, что велика вероятность появления платных групп.

В компании продолжат работать над раскруткой видеосервиса Facebook Watch, что сначала позиционировался как главный конкурент YouTube, а теперь - как "собрат" Netflix. И раскручивают его медленно - даже в США, где его запустили первым. Об Facebook Watch не знает половина пользователей соцсети.

Шоппинг в Instagram

Ажиотаж вокруг соцсети утихает. В СМИ все чаще появляется мысль, что время в Instagram скорее вредит саморазвития.

Впрочем, статистика утверждает об обратном - аудитория фотосервиса продолжает увеличиваться.

Вероятно, нарастит популярность специальное приложение Instagram IGTV для создания вертикальных видео. Уже сейчас формат начинают использовать мировые бренды, пишет AdWeek.

Вероятное развитие дополнительных сервисов от Instagram - отдельного мессенджера и приложения для совершения покупок онлайн.

Instagram усилит свою роль как инструмент для развития, прежде всего, микробизнеса. Основанные на личном бренди компании или те, которые выпускают товары для очень лимитированной аудитории, будут активно пользоваться возможностью создать лояльную сообщество.

Владельцы бизнесов будут не просто традиционно поститься фото продукции, но и использовать Stories, а также такие инструменты как, например, опрос. Фотосервис предлагает сэкономить огромную сумму на маркетинговых исследованиях, просто спросив о желании потенциальных клиентов.

Сериалы на YouTube

Одна из возможных новинок следующего года - появление видеосериал на YouTube. Отдельные ролики будут сочетать единым сюжетом или концептом. Такие попытки уже делаются. В частности, блогер Шейн Доусон сделал 3-серийный репортаж о фестивале видеоблоггер Tanacon. Лишь одна серия собрала более 18 млн просмотров.

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К сожалению, одной из будущих тенденций эксперты называют и увеличение рекламы в каждом ролике. Ведь проект платных аккаунтов YouTube Premium надежд компании не оправдал. Поэтому работать над повышением монетизации популярных роликов YouTube Originals.

"Глядя в 2019-й, мы планируем инвестировать в программные разработки и обеспечения рекламной поддержки наших YouTube Originals, чтобы удовлетворить запросы растущей фанатской базы", - заявил представитель компании Variety.

Видеообзор от YouTube стал худшим по версии самого видеохостинга. Видео набрало наибольшее количество "дизлайкив" - около 10 млн.

Пользователи возмущены, что в ролике не упомянуты топовые звезды YouTube 2018-го Логан Пол, Шейн Доусон и PewDiePie.

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