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среда, 29 мая 2019 07:00

Что ждать от 29 мая - астролог

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Что ждать от 29 мая - астролог
После обеденного перерыва упадет производительность труда. Фото: astrolove.com.ua

29 мая лучше не браться за новые дела. День начнется трудно. Будет утомлять суета. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не будет ощущения бодрости. Резко упадет производительность труда после обеденного перерыва. Будьте внимательны при осуществлении транспортных перевозок. Возможны неприятности на дорогах из-за нетерпеливых водителей", - говорит Елена Максимова.

По словам астролога, много внимания потребуют от родителей дети.

"Следите за малышами. Они будет искать опасных приключений", - говорит Максимова.

Предлагаем Вашему вниманию прогноз астролога на 29 мая.

Овен

Не отказывайтесь от материальной поддержки со стороны близких. Необдуманные действия оттолкнут любимых. Они ждут от вас благородных поступков. Проявляйте свои лучшие стороны.

Телец

Это наиболее неблагоприятный день недели. Сведите расходы к минимуму. Не стоит идти к шефу с просьбой о повышении заработка. Меньше говорите. Пусть красноречивыми будут ваши поступки.

Близнецы

Доверьте решение своих финансовых проблем компетентным людям. Ваши усилия окажутся напрасными. Не засиживайтесь вечером дома. Отдохните в хорошем обществе.

Рак

Следите за своими вещами. Берегите имущество от повреждения. Большинство свободного времени посвятите любимому увлечению. Но не забудьте и о своих обещаниях любимым. Придерживайтесь слова.

Лев

Не жалейте о потерянных деньгах. Старайтесь увеличить свою прибыль. Возможностей для этого достаточно. Ухудшение самочувствия может негативно влиять на ваше настроение. Некоторые встречи и свидания придется отменить.

Дева

Вам улыбнется фортуна. И только вечером. Поэтому есть смысл задержаться на работе. Не планируйте встречи с финансовыми партнерами на утро. Займитесь укреплением мышц спины. Следите за своей осанкой.

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Весы

Серьезных проблем в сфере финансов не ожидается. Часть заработанных средств вложите в переоснащение профессионального оборудования. Поводов для разочарований будет достаточно. Но разрушать существующие отношения не следует. Побудьте на расстоянии друг от друга.

Скорпион

Без денег вы не останетесь. Не стремитесь быстрого заработка. Ваша экономика может пострадать от неудачных попыток. Объясниться с любимыми не сложно. Попробуйте произвести впечатление на их родителей.

Стрелец

Все сложится хорошо. Денег хватает. Воздержитесь от приобретения транспортных средств. Они будут недолго служить. Хорошее время для начала интимных отношений. Устройте любимым незабываемое свидание.

Козерог

Добрый день для укрепления ваших финансовых позиций. Наиболее важные денежные операции выполните после захода солнца. Не давайте волю ревности.

Водолей

После осуществления неотложных выплат на руках останется небольшая сумма. Придется экономить. Помогите любимым преодолеть растерянность. Силы ваших чувств хватит на двоих.

Рыбы

Не носите в кошельке большой суммы. Деньги будут быстро всплывать. Сознательно сдерживайте желание приобрести еще какую-то мелочь. Утром сделайте все возможное для создания теплого настроения в доме. Это поможет преодолеть отчуждение между влюбленной парой. Начните борьбу с вредными привычками.

Также астролог советует воздержаться на этой неделе от поиска пары в интернете и дальней командировки.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
29
мая

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