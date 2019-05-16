Что украинцы думают о языковых квотах на телевидении - результаты опроса

67,5% украинцев поддерживают квоты на использование украинского языка на телевидении.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Центра "Социальный мониторинг".

Отвечая на вопрос относительно нормы о том, что 75% эфирного времени украинских общенациональных каналов имеют транслироваться программы на украинском языке, 39% опрошенных сказали, что поддерживают это.

Еще 22,9% украинцев поддерживают установление квоты на украиноязычные программы, но считают, что этот процент должен быть ниже (например, 50%).

Кроме того, 5,2% граждан согласны с квотой на украиноязычные программы, но считают, что этот процент должен быть выше (например, 90%).

Также 23,8% людей в Украине не поддерживают установку подобных квот. По их мнению, телеканалы сами должны решать, на каком языке транслировать программы.

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Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая 2019 года среди 3000 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 95% составляют 1,10 - 1,83%.

Автор: ratinggroup.ua 23,8% людей в Украине не поддерживают установку языковых квот на телевидении.

15 мая президент Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он вступит в силу через 2 месяца после опубликования, то есть 16 июля 2019. Однако отдельные его нормы отсрочены. Согласно новому закону, через 5 лет недельный объем вещания общенациональных или региональных СМИ на украинском языке должен составлять не менее 90% общей продолжительности передач и/или фильмов в каждом промежутке времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00 (было не менее 75%).