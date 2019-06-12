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четверг, 13 июня 2019 11:30

Что предвещают нам звезды на 13 июня

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Что предвещают нам звезды на 13 июня
Не оставляйте идеи на бумаге. Время воплощать их в жизнь. Фото: volyn.com.ua

В четверг 13 июня стоит заводить новые знакомства, ходить на свидания и проводить больше времени с детьми. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"13 июня - удачный день для проведения творческих встреч и вечеров. Споры подтолкнут ученых к научным открытиям. Старайтесь достичь практических результатов в любой сфере деятельности. Не оставляйте идеи на бумаге. Время воплощать их в жизнь", - говорит астролог.

По ее словам, в этот день надо адекватно реагировать на критику.

"Не обижайтесь на критику. Учтите все замечания. Легко сумеете находить недостатки в работе. Не демонстрируйте зависти и ревности. Эти чувства способны уничтожить хорошие отношения с дорогими для вас людьми", - говорит Максимова.

Овен

Не будет хватать средств для уверенной борьбы с конкурентами. Ожидается материальный ущерб. Подумайте над стратегией выхода из затруднения. Вы будете говорить с любимыми на разных языках. Объясниться поможет хороший посредник.

Телец

Понадобятся немалые усилия для удержания положительного финансового баланса. На крупные покупки средств не хватает. Лечение угрей проводите под наблюдением врача.

Близнецы

Не отказывайтесь от сложных профессиональных задач. Их решение принесет дополнительную прибыль. Прихоти любимых дорого могут обходиться вам. Не стоит заменять искреннее общение походом по магазинам.

Рак

Смело выдвигайте свои предложения и творческие проекты. Их одобрение будет способствовать улучшению вашего материального положения. День удачных покупок. Берегитесь фанатично преданных вам людей. Они могут не оставить вам времени для занятий собственными делами.

Лев

Не желательно менять основного направления деятельности. Избавьтесь экономически невыгодных дел. Ищите дополнительные средства экономии. Переезжать жить к любимым пока не стоит. Отношения между вами остынут.

Дева

Займитесь юридическим оформлением имущественных бумаг. Входите в права владения наследством. Время приобрести гараж. Не будьте слишком самоуверенными. Цените существующие отношения. Об их потере будете жалеть.

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Весы

Надежды на приход крупной суммы денег не оправдаются. Покупайте велосипеды и спорттовары. Совместные хлопоты по хозяйству принесут вам с милыми много приятных эмоций.

Скорпион

В вашем распоряжении небольшие суммы. Но не следует отказывать близким в посильной финансовой поддержке. Нужные слова для выражения чувств могут не находиться. Удивите партнеров теплым откровенным письмом.

Стрелец

Вложенные в новые проекты деньги принесут хорошие доходы. Заручитесь финансовой поддержкой влиятельных людей. Родители будут пытаться вмешиваться в ваши личные дела. Сумейте тактично защитить свой выбор. Прислушайтесь к своему сердцу. Не красьте в этот день волосы.

Козерог

Средств на руках достаточно для решения домашних проблем. Покупайте хозтовары. Вкладывайте деньги в обустройство приусадебного участка. Перековать характер любимых на свой манер вам не удастся. Ищите другие способы объясниться.

Водолей

Не время думать о пополнении кошелька. Наведите порядок в финансовых бумагах. Будьте готовы к налоговой проверке. Усталыми будут чувствовать себя те, кто долгое время проводит на ногах. Вечером могут появиться отеки. Сделайте массаж стопы.

Рыбы

Начинайте рабочий день с восходом солнца. Утром ожидается поступление прибыли. Заключенные финансовые договоренности будут выгодны для вас. Может казаться, что любимые перестали вас ценить. Это повод задуматься над своими поступками.

Астролог рассказала, какие сюрпризы нам готовит неделя с 10 по 16 июня.

Автор: Gazeta.ua
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13
июня

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