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понедельник, 13 января 2020 18:00

Что нужно для выхода на пенсию в 2020 году

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Что нужно для выхода на пенсию в 2020 году
В случае отсутствия необходимого страхового стажа, на пенсию можно выйти после 65 лет

Для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет и женщинам в 59 лет (с 1 апреля 2020 - 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет.

С каждым последующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году он составит 35 лет, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Укаины.

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"Если у человека на время достижения указанного пенсионного возраста нет необходимого страхового стажа, он сможет выйти на пенсию по возрасту по достижении 63 или 65 лет. Если человек будет продолжать официально работать и приобретет необходимый страховой стаж, то пенсия может быть назначена сразу после его приобретения", - говорится в сообщении.

В случае отсутствия необходимого страхового стажа для назначения пенсии по возрасту после 60 и 63 лет, на пенсию можно выйти после 65 лет. Но для этого нужно иметь минимум 15 лет страхового стажа.

Продолжительность страхового стажа, дающего право на пенсию, определяется на дату достижения пенсионного возраста.

В декабре пенсию повысили 5,8 млн украинцев. Из-за роста прожиточного минимума людям к пенсии в среднем прибавили 41,25 грн.

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