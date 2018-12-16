Что нормальном хорошо: запрещен в России фильм признан лучшим

Россияне отказались от показа лучшей европейской комедии Фото: Delo.ua

Лучшей европейской комедии Европейская киноакадемия назвала фильм "Смерть Сталина". Создателем ее стал британский режиссер Армандо Ианнуччи.

Об этом пишет Deutsche Welle.

31-я церемония вручения премий European Film Award состоялась вечером в субботу, 15 декабря, в испанской Севилье.

Действие фильма Ианнуччи разворачивается после смерти советского диктатора Иосифа Сталина, когда круг приближенных к генсеку ЦК КПСС начинает борьбу за власть.

В января 2018 года министерство культуры РФ отозвало в комедии прокатное удостоверение, после чего показ фильма в России стал невозможным.

Министр культуры РФ Владимир Мединский считает "символическим" то, что некоторые сцены фильма снимались в Киеве. Об этом он написал в Twitter. "Как выяснилось, англ.фильм "Смерть Сталина", показ которого ограничен почти во всех странах СНГ, снимался ... в Киеве. Символично", - написал Мединский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днепре определили победительниц Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия"

Напомним, лучшим фильмом Европы по 2018 признано драму "Холодная война" польского режиссера Павла Павликовского, которая отмечена еще и наградами за лучшую женскую роль, режиссуру, сценарий и монтаж.