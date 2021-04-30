Что не надо ложить в корзину и действительно ли с неба сходит Благодатный огонь - архиепископ ПЦУ о Пасхе

Благодатный огонь, который ежегодно сходит накануне Пасхи в Иерусалиме — является больше символом праздника, а не реальным чудом.

Восхождение огня упоминается с XII века, рассказал Gazeta.ua архиепископ Полтавский и Кременчугский Православной церкви Украины Федор. Расспросили владыку о истории и традициях Пасхи. Как христианину правильно провести этот день.

Фото: Ольга Стенько

Когда именно обычай схождения Благодатного огня появился и кто его ввел - сказать трудно. Информации об этом нет. Иерусалимский патриархат занимает такую позицию: не говорят напрямую, что это чудо. Но и не отрицают символическое значение этого огня. Лично я не считаю, что огонь сходит с неба. Обычай поздний. Свеча ранее использовалась только для освещения храмов, а сегодня имеет символическое значение во время богослужений. Иногда символизирует Иоанна Предтечу, иногда - свет Христов. То есть, благодать: неискаженную энергию, идущую от Бога. И ею пронизан человек, который, приближаясь к Господу, очищает свое сердце от грехов. Поэтому склоняюсь к мысли, что схождение благодатного огня это символический предпасхальный обряд. Автор: Ольга Стенько Свеча в богослужении символизирует божественную благодать

В народе есть мнение, что люди, которые умирают на Пасху - получают прощение всех грехов и сразу попадают в рай. Церковь тоже так считает?

Есть такое поверье, слышал с детства. Связано с тем, что пасхальная неделя, которая называется Светлой - как один день. И главные двери в алтарь, которые еще называют райскими или царскими вратами, не закрываются. Люди могут видеть все, что в алтаре происходит. В сознании сложилось впечатление, что раз "райские врата" открыты, то и двери рая открыты. Поэтому все души умерших в этот период сразу попадают в рай.

Но, я знаю примеры, когда люди умирали на Пасху от передозировки алкоголем, например. Где будет душа такого человека? Я не сужу. По церковному вероучению, мы про это не говорим. Но, люди верят.

Что означает освящение паски? Какой смысл вкладывает в это церковь и что это значит для человека?

Значение такое, что пост завершился и пищу, которую человек обычно потребляет - уже можно есть с благословения церкви. Все посты, праздники - это ритм богослужебной, церковной жизни. Человек интегрирован в нее. Например, мы освящаем плоды, когда они созревают. Мы получаем на это благословение и потребляем их, во славу Бога. Так же, когда завершился Великий пост, мы благословляем пищу и потребляем ее уже с благодарностью Богу - что пришел такой праздник и мы радуемся - и духовно, и телесно. Потому, что мы духовные и телесные одновременно. Нам еда - радость, все праздники происходят за столом. Чтобы это было по благословению божьему, происходит освящение корзины. Автор: Ольга Стенько В пасхальную корзину традиционно кладут паску и украшенные вареные яйца

А если люди не постились? Какой смысл может для них иметь освящение?

Если христиан вкладывает в это смысл, то значит для него освящение важно. Это праздник Воскресения Христового. И Божья благодать, через молитву и окропление, передается в любом случае. Несотворенная энергия самого Бога, которая нас освящает, побуждает к добру, укрепляет. Происходят чудеса в нашей жизни - все благодаря действию этой благодати. Так же эта благодать действует на еду. Если человек не постился - значит, слава Богу, освятит и съест освященную паску ради праздника.

Как освящать паски в онлайн режиме?

Мы не можем перевести полностью богослужения в онлайн. Это не театральное выступление и не кино. Богослужение - это совместное участие в молитве. До окончания века церковь будет существовать как община - общество людей, которые верят во Христа. Но, присутствие онлайн увеличивается и в дальнейшем будет расти, оно будет частью нашей духовной жизни. Мы начнем освящать паски уже в субботу. Чтобы не скапливаться во время богослужения, люди могут прийти в любое время в течение субботы и воскресенья и освятить паску на улице. Если нет возможности вообще прийти в храм, то пусть дома человек побрызгает святой водой и потребляет. Если святой воды нет - пусть перекрестит и благодарит Бога. Автор: Ольга Стенько Архиепископ Федор: мы не можем полностью перевести богослужение онлайн. Это не театральный выступление и не кино

Что означает паска и яйца в пасхальной корзине?

Паска - это хлеб небесный, который символизирует самого Иисуса Христа. Сам Сын Божий говорил: "Я хлеб, сошедший с неба". Яйцо - символ воскресения. Оно само неживое, но в нем зарождается жизнь. Это чудо.

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Вообще, освящать яйца на Пасху - это придумка славянских стран. Даже не уверен, что в Греции знают, что на Пасху надо освящать и есть яйца. Христианство всегда приспосабливается к местной культуре. Есть куча обрядов у многих народов. Те же колядки, которые на Рождество поют только в Украине и немного в Беларуси - нигде такого больше нет. На Пасху есть свои обычаи в каждой стране, в каждой поместной церкви.

Что можно и нельзя нести на освящение в церковь?

Запретных продуктов для освящения не существует. Все, что мы потребляем, все можем освящать. Впрочем, есть разные мнения относительно алкоголя. Православная церковь не запрещает его потреблять. В Библии упоминается вино, которое сотворил Иисус "веселить сердце мужчины". По крепкому алкоголю у нас нет жестких рекомендаций. Все зависит от человека. Но, понятно, что алкоголизм, зависимость - это грех. Поэтому я лично - против того, чтобы несли на освящение водку. Что нести в храм зависит от традиций определенного региона. Они передаются от поколения к поколению. В корзину кладут паску, яйца, колбасу, сало, хрен, соль, вино. Если человек не потребляет мяса - то кладет то, что потребляет. Автор: Ольга Стенько В пасхальную корзину традиционно кладут паску и украшенные вареные яйца и любимые продукты

Как подготовиться к пасхальной службе?

К пыткам самоиздевательства - отношусь снисходительно. Если человек хочет подготовиться к исповеди и причастию, достаточно попоститься по мере сил накануне несколько дней. Или один день. Но, не так, чтобы замучить себя. Знаю случай, когда человек поел в четверг - и все. Хотела причаститься и потом уже поесть. Дошло до того, что потеряла сознание во время пасхальной службы. Не причастилась, создала хлопоты людям, которые так же пришли на службу, отвлекла их от богослужения. Поэтому - не мучайте себя. Ограничьте себя в пище, которая не приносит вам пользы. Например, вполне можно обойтись без мяса. Ешьте, если нуждаетесь, три раза в день, но сдержанно. Это прекрасная возможность изучить потребности своего организма. Святые отцы советуют следующим образом: выучи, сколько нужно, чтобы насытиться. И знай, если ты съел эту порцию, то дальше ты кормишь не свой организм, а свою греховную страсть.



Сегодня Страстная пятница - самый скорбный день для христиан восточного обряда. В этот день распяли Иисуса Христа. Стоит сходить в церковь чтобы поклониться плащанице и соблюдать строгий пост - не употреблять мясо, яйца и молочные продукты. Церковь запрещают сегодня употреблять алкоголь. Нельзя ругаться, злиться, развлекаться.