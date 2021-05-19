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четверг, 20 мая 2021 09:00

Что наиболее поражало новичков в советских концлагерях

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Что наиболее поражало новичков в советских концлагерях
В лагере в Мордовии Зорян Попадюк встретил многих старых воинов УПА. Фото предоставил Зорян Попадюк

Украинского диссидента Зоряна Попадюка в 1973 году арестовала советская власть за распространение листовок против запрета празднования Шевченковских дней во Львове.

Наказание получил семь лет лишения свободы и пять лет ссылки в Мордовии. О впечатлениях от лагерей он рассказал Gazeta.ua

"Я понимал, что происходит и что может быть, потому что дома контактировал с теми, кто возвращался из ссылки. Самым большим сюрпризом были старые воины УПА, которые просидели по 20-25 лет. Внимательно относились ко мне, чтобы я не был голодным и не имел бытовых проблем. Опекали очень сильно и учили лагерных премудростей, чтобы никуда не лезть, не начинать первым конфликт с администрацией ", - рассказывает Зорян Попадюк.

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По его словам, самое главное в лагере - это возможность быть с интересными людьми.

"Поразило, что наши старые члени УПА, которые провели долго в заключении и вдали от родины, знали все, что здесь делается: поэзия, литературный процесс, подпольные организации. Мы имели место, где могли попить чай и сойтись поговорить - актовый, или спортивный зал. Празднование продолжалось полчаса. Начальство должно било приходить и реагировать, разгоняли нас ".

Полное интервью с Зоряном Попадюком читайте в журнале "Країна" от 20 мая.

В конце войны в 1944-1945 годах активизировалась борьба Украинской повстанческой армии. Добровольцы объединялись и скрывались в лесах. Зиновий Сердюк из села Гаи Шевченковские возле Тернополя присоединился к сотни УПА "Бурлаки", которая действовала в местных лесах. Получил псевдоним "Гроза". После ареста старшей сестры за сотрудничество с повстанцами, другого выхода для себя не видел.

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