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четверг, 06 июня 2019 07:00

Что можно и чего нельзя делать 6 июня - астролог

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Что можно и чего нельзя делать 6 июня - астролог
Ревность может разрушить ваш союз. Не пора искать романтических приключений. Фото: ostrnum.com

6 июня не стоит предлагать руку и сердце любимым, искать романтических приключений на стороне и разрывать уже существующие отношения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Ревность может разрушить ваш союз. Не пора искать романтических приключений. Результаты разочаруют вас. Подростки могут выявлять повышенную агрессивность в поведении. Так же агрессивно могут вести себя животные. Не ходите вечерними улицами", - призывает астролог.

По ее словам, в четверг понадобится умение выделять главное в потоке информации.

"Игнорируйте сплетни и оставайтесь достаточно критическими", - говорит Елена Максимова.

Овен

Проведите важные финансовые операции в первой половине дня. Часть заработанного отдайте на благотворительные дела. Приподнятое настроение поможет вам найти общий язык с любимыми. Начните утро с тонизирующих процедур. Примите контрастный душ.

Телец

Небольшие заработки существенно не отразятся на вашей экономике. Денег не хватает на обеспечение привычного уровня жизни. Не сможете объективно оценивать действия близких. Меньше говорите. Будьте внимательны и терпеливы. Прислушайтесь к советам старших родственников.

Близнецы

Хозяйничайте экономно. До прихода денег нужно еще немного продержаться. Процесс воспитания детей доверьте партнеру. Вы не сможете оставаться последовательными в требованиях к малышам. В результате усилия сойдут на нет.

Рак

Не привлекайте к своему бизнесу чужие деньги. Спровоцируете осложнения финансовых отношений с партнерами. Назначать свидания не следует. Воздержитесь от удаления угрей на лице. Последствия будут неутешительными.

Лев

Увеличивается отток денег. Родные потребуют материальной поддержки. Не оставляйте кошелька без присмотра. Остерегайтесь воров. Введите любимых в круг своих интересов. Тогда ваша социальная активность не будет мешать личной жизни.

Дева

Придется воспользоваться своими сбережениями. Денег в кармане мало. Крупные покупки делать не время. Милым приятно будет видеть вас улыбающимися. Достаточно грустить. Поставленные в этот день пломбы недолго прослужат. Подождите с визитом к стоматологу.

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Весы

Ведите плановую экономику. Тогда вы не будете чувствовать финансовых ограничений. Новое знакомство может перерасти в крепкую дружбу. Найти свою любовь вы сейчас не сможете.

Скорпион

Ожидается очередное пополнение вашего бюджета. Проверяйте, правильно ли заполнены финансовые документы. Будьте осторожны со словами. Не допускайте критики в адрес окружающих. Вы можете испортить отношения с дорогими сердцу людьми.

Стрелец

Возможны изменения условий финансирования вашей работы. Не принимайте пока решений по дальнейшей деятельности. Наблюдайте. Анализируйте. Конфликтный день. Избегайте споров с родными. Выйти из них победителем все равно не удастся.

Козерог

Жесткая конкуренция заставит вас идти на дополнительные расходы. Думайте не о повышении прибыли, а о ее сохранении. Не радуйтесь возвращению в вашу жизнь бывших возлюбленных. С ними вернутся и неприятные воспоминания. Восстанавливать отношения не стоит.

Водолей

Вы не будете видеть выгоды. Поэтому не будете доверять новым финансовым предложениям. Рисковать действительно не следует. Выигрыша ждать бесполезно. Не провоцируйте интимных отношений. Этот день способствует покою и целомудренной романтике.

Рыбы

Вечером вам могут вернуть старый долг. Покупки будут удачными. Ощущение растерянности испортит настроение. Но серьезных причин для переживаний не будет. Партнеры очень хорошо относятся к вам.

Астролог посоветовала, чем заняться в первую неделю лета и как легко попрощаться с вредными привычками.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
06
июня

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