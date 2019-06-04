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вторник, 04 июня 2019 17:48

Что изменится в государственных строительных нормах в плане дорог

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Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновило государственные строительные нормы по проектированию автомобильных дорог общего пользования. Сузили ширину левых полос движения на дорогах I категории - с 3-мя и более полосами движения в одном направлении. Теперь она будет составлять 3,5 м вместо 3,75 м.

Норма вступает в силу с 1 сентября этого года. Применяется обязательно при новом строительстве скоростных дорог, сообщили в пресс-центре Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Автор: minregion.gov.ua
  Нормы применяются обязательно при новом строительстве скоростных дорог
Нормы применяются обязательно при новом строительстве скоростных дорог

"Сужение ширины полос движения на дорогах - очень удачная практика для повышения безопасности, которая работает во многих странах Европы и мира. Поэтому мы решили ввести ее во время нового строительства крупнейших и самых интенсивных украинских трасс при устройстве левых скоростных полос. Это позволит минимизировать превышение разрешенной скорости на дорогах, сделает водителей более внимательными за рулем, а, следовательно, аварий и ДТП станет меньше. Изменение начнет действовать уже с 1 сентября ", - отметил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

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Изменениями установлена ширина остановочной полосы движения на дорогах высших категорий - 3 м вместо 2,5 м. Парцхаладзе пояснил, что действующая ширина остановочной полосы в 2,5 м является очень опасной и вызывает дополнительные аварии. Особенно это актуально для грузовых автомобилей, которые не могут в полной мере безопасно и удобно разместиться на таком участке дороги.

Министерство регионального развития обязало ограждать железнодорожные пути.

Такие новые нормы призваны повысить безопасность людей возле железнодорожных путей, написал замглавы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

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