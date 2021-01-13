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среда, 13 января 2021 15:50

Что думают инфекционисты о зимнем локдауне

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Что думают инфекционисты о зимнем локдауне
Локдаун в Украине инфекционисты назвали не действенным. Фото: pixabay.com

Нынешний карантин имеет политическую основу, поэтому вряд ли будет иметь нужный эффект.

Об этом Gazeta.ua рассказал руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

"В нашей стране все решения больше политические. И на Минздрав есть большое политическое давление. Поэтому ни 1-й, ни 2-й карантины не имели под собой никакого эпидемиологического значения. Любой локдаун вводят для того, чтобы подготовить систему к большей нагрузке. У нас никаких изменений не было, к сожалению", - говорит Александрин.

Он называет 2 фактора, которые больше всего влияют на быстрое распространение коронавиурса. Власть их не учла.

"1-м фактором является общественный транспорт. Он до сих пор полноценно работает. Власть ничего не сделала для инфекционной безопасности во время поездок. 2-й - работа детских садов и школ. Дети не в группе риска и легче переносят болезнь, но они чаще всего инфицируют других. Ребенок с бессимптомным течением приходит домой и вся семья получает коронавирус. Ковид уже давно показал, что является не только медицинской проблемой, но и социальной. Недостаточно писать санитарные регламенты, надо внедрить правила и следить за их соблюдением. Вместе с тем надо создать безопасные условия для каждого гражданина, а не наказывать всех штрафами", - говорит эпидемиолог.

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Инфеционист Сергей Федоркив также считает зимний карантин не слишком действенным.

"Карантин стоило вводить до новогодних праздников, а не сейчас, когда все сходили на концерты, корпоративы, съездили на отдых. Одним словом: где могли заразиться - заразились. Также не вижу логики закрывать различные заведения, ограничивать продажу товара, когда параллельно работает общественный транспорт, а украинцы катаются в Буковеле. Удачным считаю карантин весной 2020-го. Он действительно помог сдержать коронавирус, мы его тогда могли контролировать. И так было б дальше, если бы летом всё не рванули на отдых", - говорит Федоркив.

Карантин в Украине необходимо продолжить и после января. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, продлить карантин надо по нескольким причинам. Во-первых, прошли новогодние праздники, которые сопровождались массовым празднованием. Во-вторых, люди ездили к родственникам, много перемещались.

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