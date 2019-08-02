Что думает Зеленский об избиении журналистов "Укринформа"

Зеленский считает, что события в "Укринформе" надо расследовать и наказывать виновных. Фото: sud.ua

Президент Зеленский высказал свою позицию относительно инцидента с избиением работников информационного агентства "Укринформ".

Свое мнение сказал во время рабочей поездки в Ивано-Франковск, пишет "Укринформ".

"Как оценивать ситуацию, когда бьют любого человека? Я понимаю, что это очень серьезная профессия. Сам с журналистами работал 15 лет. Надо расследовать и очень жестко наказывать тех людей, которые занимаются такими делами ", - сказал Зеленский.

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Также президент анонсировал создание отдельной команды, которая будет защищать журналистов.

Во вторник, 30 июля, в один из залов "Укринформа", где проходила пресс-конференция по выборам в округе №50 на Донбассе, ворвались мужчины в футболках с надписью "Традиция и порядок". Они выбили двери, сломали акустическую конференц-систему, вырвали 5 микрофонов, оборвали жалюзи. В результате нападения пострадали трое сотрудников агентства. Полиция Киева открыла уголовное производство.