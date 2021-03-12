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суббота, 13 марта 2021 10:25

Что делать с женской конкуренцией. Советы психолога

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Что делать с женской конкуренцией. Советы психолога
Наталья Борисова дала советы, что делать с женской конкуренцией. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Психолог реалити Наталья Борисова рассказала, из-за чего возникает женская конкуренция. Она отметила, что обычно это случается не из-за мужчин, хорошей должности или внимание другого.

"А за признание лучшей, и не важно в чем. Понять, что вы на пути жесткой конкуренции, совсем несложно. Об этом говорят такие эмоции как злость, зависть, бессилие, азарт, ненависть. Конкуренция для женщины - это способ доказать не только окружающим, но и себе самой, на что она способна. Что она может, и как со всем справится", - отметила психолог реалити "Від пацанки до панянки", которое показывает "Новый канал".

Также она поделилась, как не проиграть сопернице.

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"Ответ лежит на поверхности. Надо выйти из этой конкуренции, показав противнице, что вы - самодостаточная личность, которая знает себе цену. Но если решили идти до конца, и на пути вас обошли конкурентки, то это не так плохо, как вы думаете. Ведь это дополнительная мотивация к изменениям и самосовершенствованию", - добавила Борисова.

Психолог Наталья Борисова рассказала, серьезные проблемы скрываются за стремлением к стерильной чистоте. Она отметила, что наиболее подвержены маниакальной чистоте те, кого в детстве воспитывали в строгости и за каждую мелочь наказывали родители.

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