Что делать космонавтам, когда сломались все туалеты

В космонавтов на Международной космической станции вышли из строя все туалеты.
Об этом сообщил командир экипажа МКС, итальянский космонавт Лука Пармитано в прямой трансляции.
Уборочные сломались как в американской, так и в российской части станции.
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Туалетом, который расположен в американском сегменте, нельзя пользоваться из-за постоянной индикации о неисправности, а в русском - через сигнализации переполненного бака.
Еще два туалета есть в двух касающихся станции пилотируемых кораблях "Союз", но согласно установленным правилам, они используются только в случае крайней необходимости. Поэтому космонавты были вынуждены использовать памперсы. А через некоторое время туалеты удалось отремонтировать.
Кроме Пармитано, экипаж МКС состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Кристины Кук, Эндрю Моргана и Джессики Мейр.
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