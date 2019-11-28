Что делать космонавтам, когда сломались все туалеты

Уборочные сломались как в американской, так и в российской части станции. Фото: ic.pics.livejournal.com

В космонавтов на Международной космической станции вышли из строя все туалеты.

Об этом сообщил командир экипажа МКС, итальянский космонавт Лука Пармитано в прямой трансляции.

Уборочные сломались как в американской, так и в российской части станции.

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Туалетом, который расположен в американском сегменте, нельзя пользоваться из-за постоянной индикации о неисправности, а в русском - через сигнализации переполненного бака.

Еще два туалета есть в двух касающихся станции пилотируемых кораблях "Союз", но согласно установленным правилам, они используются только в случае крайней необходимости. Поэтому космонавты были вынуждены использовать памперсы. А через некоторое время туалеты удалось отремонтировать.

Кроме Пармитано, экипаж МКС состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Кристины Кук, Эндрю Моргана и Джессики Мейр.

Американские астронавтки Кристина Кук и Джессика Мейр начали первую женскую лунную прогулку за пределами Международной космической станции.Женщины будут менять дефектный электрощиток.