Covid-19 подтвердили у трех женщин на Житомирщине

В Житомирской области 8 человек умерли от коронавируса. Фото: Укринформ

На Житомирщине коронавирус лабораторно подтвердили у трех женщин из Житомира и Бердичева.

"В Житомирской области лабораторно подтвердили еще 3 новых случая заболевания коронавирусом у жителей области. Таким образом в регионе уже 357 зарегистрированных диагнозов Covid-19", - сообщает Житомирская ОГА.

В частности, новые случаи обнаружили в Житомире у женщин 54 и 57 лет, а также у 46-летней больной из Бердичева.

Сейчас наибольшее количество инфицированных в Житомире - 123 пациенты, Коростене - 66 и Бердичеве - 63.

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Всего в области 8 летальных случаев, а 19 пациентов уже выздоровели.

В течение 26-27 апреля на Житомирщине уменьшилось количество пациентов, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, и в облгосадминистрации считают, что заболеваемость идет на спад.