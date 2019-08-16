Члены ОИК подрались во время заседания

Во время ночного заседания Окружной избирательной комиссии №210 в Прилуках Черниговской области глава ОИК Оксана Соколовская напала на одного из членов комиссии.

Тот отказывался выполнять ее просьбу, пишет, "Фраза.юа".

Члены ОИК работали со списками избирателей, о которых написали в официальном письме Центральной избирательной комиссии. Они должны были рассмотреть вопрос о внесении изменений в установленные итоги голосования в одномандатном избирательном округе и составить протокол с пометкой "уточненный" и привезти его в ЦИК не позднее 12:00 16 августа 2019-го.

Членам ОИК №210 грозит срок за невыполнение решения суда. Его до сих пор не выполнили, а председатель ОИК совершила правонарушения. Полиция начала досудебное расследование.

В ночь на 16 августа между членами ОИК произошел конфликт.

"Один из членов избирательной комиссии назвал действия Соколовской и большинства, купленными Коровченко (Сергей Коровченко, который победил на округе. - Gazeta.ua), незаконными, которые влекут за собой уголовную ответственность, глава ОИК оттолкнула члена комиссии на кучу разбитого стекла, в результате чего человек получил увечья, а наблюдатели были вынуждены вызвать "скорую" и наряд полиции", - рассказал один из наблюдателей.

Очевидцы рассказали, что во время заседания глава ОИК Соколовская начала ставить на голосование вопросы, которые не имеют отношения к постановлению ЦИК и вести себя неадекватно.

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Сообщалось о том, что на территории ОИК обнаружили неизвестные, неопломбированные мешки с документацией. Следствие будет разбираться, как эти документы здесь появились.

Фото: "Фраза.юа"

21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве.