Чиновников разоблачили на рейдерстве

Чиновники пытались продать незаконно конфискованное здание. Фото: СБУ

В Херсоне мошенники пытались перепродать недостроенный многоквартирный дом, в который люди вложили деньги.

Отмечается, что в схеме участвовали чиновники Управления государственной исполнительной службы (ГИС) Главного управления юстиции в Херсонской области. Они незаконно арестовали имущество застройщика, который взял деньги от инвесторов на строительство жилья для них. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Под искусственным предлогом чиновники занизили экспертную оценку объекта и передали на реализацию в госпредприятие СЕТАМ", - говорится в сообщении.

Чиновники действовали в интересах фирм, приближенных к криминальным кругам региона. Они организовали отчуждения недвижимости по стоимости примерно в 10% от реальной стоимости недостроя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ сообщили о захвате городского рынка в Ивано-Франковске и бездействии полиции

Сейчас начат процесс возвращения корпоративных прав законному владельцу.

Силовики открыли дело и объявили о подозрении начальнику Алешковского районного отдела и старшему государственному исполнителю Корабельного районного отдела ГИС Херсонской области. Продолжается досудебное следствие.

Должностных лиц Луганской облгосадминистрации и руководителей строительной компании разоблачили в присвоении 10 млн грн, выделенных из государственного бюджета на развитие социальной инфраструктуры в районе Операции объединенных сил.