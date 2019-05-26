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Чиновники рассказали о последствиях подтоплений в Западной Украине

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Чиновники рассказали о последствиях подтоплений в Западной Украине
Служба продолжает обеспечивать постоянный мониторинг гидрометеорологической ситуации и проведения спасательных работ. Фото: Mind.ua

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям 25 мая провели внеочередное заседание, где обсудили ситуацию с подтоплением в западных областях Украины

Об этом рассказывает пресс-служба ведомства.

Заседание провели, чтобы еще раз скоординировать усилия всех подразделений, привлекаемых к ликвидации последствий интенсивных осадков. Об этом сказал министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко

"Самое главное - не допустить человеческих жертв. Это единственное, что нельзя восстановить. К сожалению, имеем двух погибших - 57-летнего жителя с Ивано-Франковской и 11-летнего мальчика из Закарпатья", - рассказал Геннадий Зубко.

Первый заместитель Председателя ДСНС Олег Мельчуцький доложил о мерах, принимаемых Службой.

"Из-за плохих погодных условий в течение последней недели на территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей подтоплено около 2000 домов, более 7300 хозяйств, 8800 гектаров сельхозугодий в 162 населенных пунктах, размыто около 100 км покрытия автомобильных дорог, обесточены 197 и нарушено газоснабжение 2 населенных пунктов", - рассказал он.

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Также подчеркнул, что наиболее сложная ситуация в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
Но о сложной метеорологической обстановке в западных областях было заранее предупреждено органы власти, что позволило оперативно организовать мероприятия по ликвидации непогоды.

"С первых часов основные усилия были сосредоточены для оказания помощи населению в зонах подтопления. Подразделениями Службы осуществлено 145 выездов, в ходе которых были эвакуированы 76 человек, отбуксирован 8 автомобилей и 2 автобуса, перевезено через подтопленые участки дорог около 600 человек", - добавил Олег Мельчуцький.

Служба продолжает обеспечивать постоянный мониторинг гидрометеорологической ситуации и проведения спасательных работ.

На прошлой неделе западной частью Житомирщины пронесся мощный ураган.

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