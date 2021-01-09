Чиновники, отвечающие за безопасность Капитолия, подали в отставку

Полиция Капитолия имеет 2300 сотрудников и офицеров. Фото: Reuters

Трое высокопоставленных служб безопасности, ответственных за охрану Капитолия, ушли с должностей после захвата здания Конгресса США сторонниками Дональда Трампа, передает Голос Америки. Американские законодатели, которые были вынуждены эвакуироваться во время штурма, обратились с требованиями об отставке чиновников безопасности.

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Парламентарии будут расследовать недостатки в системе безопасности и усилят подготовку к инаугурации 20 января, что должна произойти успешно и в безопасности, заявил лидер большинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл в четверг.

В отставку подал парламентский пристав Палаты представителей США, отвечающий за планы безопасности законодателей. По данным СМИ, учреждение парламентских приставов включает 800 ответственных за безопасность Капитолия. Полиция Капитолия имеет 2300 сотрудников и офицеров.

О своей отставке объявил и глава полиции Капитолия Стивен Санд. В его отставки призвала спикерка Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она заявила журналистам, что не могла связаться с Сандом после среды, когда произошло нападение на Капитолий.

Из-за штурма Капитолия Конгресс США в среду, 6 января, не смог объявили Джо Байдена президентом, заседание было сорвано. Войска Национальной гвардии США вместе с другими федеральными службами охраны направились к Капитолию, чтобы прекратить беспорядки.