Чиновники КГГА прокрутили схему на 20 млн грн

 
Ексклюзивы
1/5
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
Просмотров: 567
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 342
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2196
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 243
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1053
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 522
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2925
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 11394
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2205
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5220
Фото
Все фото
4
5
6
5
8
Погодная аномалия: на Киевщине пробиваются ростки тюльпанов
Погодная аномалия: на Киевщине пробиваются ростки тюльпанов
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
Такси никто не пользуется, потому что непомерно дорогое — украинец поделился впечатлениями от Норвегии
Такси никто не пользуется, потому что непомерно дорогое — украинец поделился впечатлениями от Норвегии
Сегодня празднуют день самых многочисленных войск Украины - Сухопутных
Сегодня празднуют день самых многочисленных войск Украины - Сухопутных
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
Видео
Все видео
Меркель приглашает в Германию трудовых мигрантов
Меркель приглашает в Германию трудовых мигрантов
В 2020 году еще несколько церквей признают ПЦУ - Порошенко
В 2020 году еще несколько церквей признают ПЦУ - Порошенко
Российских пропагандистов не пустили в Украину
Российских пропагандистов не пустили в Украину
Мухарский раскритиковал Зеленского – в его квартиру ворвались силовики
Мухарский раскритиковал Зеленского – в его квартиру ворвались силовики
Украинский полковник хотел интегрироваться с россиянами
Украинский полковник хотел интегрироваться с россиянами
Интервью
1/5
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Просмотров: 315
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1053
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2538
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10944
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2790
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 198
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
понедельник, 16 декабря 2019 21:41

Чиновники КГГА прокрутили схему на 20 млн грн

  Комментировать
Чиновники КГГА прокрутили схему на 20 млн грн

В Киеве правоохранители разоблачили чиновников одного из коммунальных предприятий КГГА на хищении 20 млн грн из городского бюджета столицы.

Злоумышленники фальсифицировали разработку программного обеспечения на миллионы гривен, выделенных в рамках целевой программы информатизации Электронная столица, передает пресс-служба СБУ.

"Победителем тендера на разработку программного обеспечения для информатизации жилищно-коммунального обслуживания в столице стала киевская ИТ-компания. Коммерсанты в 2018 году, под видом разработанного по заказу, поставили в коммунальное предприятие КГГА уже существующее программное обеспечение. На самом деле оно используется коммунальными предприятиями столицы еще с 2017 года, а разработка дополнительных модулей к нему, согласно условиям договора, была сфальсифицирована", - говорится в сообщении.

Чиновники коммунального предприятия, в сговоре с руководством компании-разработчика, подделали документы о проведенных приемочных испытаний. После этого чиновники перечислили злоумышленникам более 20 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В бюджете нет средств на погашение "долга Януковича" - Минфин

Директору коммунального предприятия и его заместителю, а также руководителю фирмы-разработчика, сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

Должностных лиц Луганской облгосадминистрации и руководителей строительной компании уличили в присвоении 10 млн грн, выделенных из государственного бюджета на развитие социальной инфраструктуры в районе Операции объединенных сил.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чиновники КГГА прокрутили схему на 20 млн грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
декабря

Крестьяне выступили против старосты

Не могла родить - император бросил жену

"Милану" исполнилось 120 лет

Выступление священника вызвало революцию

Самое читаемое
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
33
 Просмотров: 227924
5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
5
 Просмотров: 27927
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
7
 Просмотров: 17776
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
7
 Просмотров: 17019
Гороскоп на 16-22 декабря: кому это неделя принесет сверхприбыли
Гороскоп на 16-22 декабря: кому это неделя принесет сверхприбыли
 Просмотров: 9153
Общество
Давка и огромные очереди: в столичном метро произошел коллапс
Давка и огромные очереди: в столичном метро произошел коллапс Просмотров: 369
Порошенко внес 19 млн грн для освобождения из СИЗО киборга Дмитрия Марченко
Порошенко внес 19 млн грн для освобождения из СИЗО киборга Дмитрия Марченко Просмотров: 1639
"Тупиковый путь" - эксперт оценил программу деятельности Кабинета министров
"Тупиковый путь" - эксперт оценил программу деятельности Кабинета министров
 Просмотров: 513
Военные рассказали о ситуации на Донбассе
Военные рассказали о ситуации на Донбассе Просмотров: 234
Украине нужен новый спецпредставитель США - Пристайко
Украине нужен новый спецпредставитель США - Пристайко Просмотров: 108
Больше всего комментируют
14
Подозреваемый в убийстве Шеремета объяснил, почему на камере наблюдения - не он
13
"Никто не может навязывать героев" - новый глава Института нацпамяти о Бандере и ШухевичЕ
4
21-летний нацгвардиец Сергей Михальчук погиб от рук российских наемников на Донбассе
4
Конфликт набирает обороты. Фанаты "Райо Вальекано" выступили с заявлением против Зозули
2
"Так и живем: как в большом непрофессиональном шоу" - адвокат о деле Шеремета
Голосов: 47633
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua