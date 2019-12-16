Чиновники КГГА прокрутили схему на 20 млн грн

В Киеве правоохранители разоблачили чиновников одного из коммунальных предприятий КГГА на хищении 20 млн грн из городского бюджета столицы.

Злоумышленники фальсифицировали разработку программного обеспечения на миллионы гривен, выделенных в рамках целевой программы информатизации Электронная столица, передает пресс-служба СБУ.

"Победителем тендера на разработку программного обеспечения для информатизации жилищно-коммунального обслуживания в столице стала киевская ИТ-компания. Коммерсанты в 2018 году, под видом разработанного по заказу, поставили в коммунальное предприятие КГГА уже существующее программное обеспечение. На самом деле оно используется коммунальными предприятиями столицы еще с 2017 года, а разработка дополнительных модулей к нему, согласно условиям договора, была сфальсифицирована", - говорится в сообщении.

Чиновники коммунального предприятия, в сговоре с руководством компании-разработчика, подделали документы о проведенных приемочных испытаний. После этого чиновники перечислили злоумышленникам более 20 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В бюджете нет средств на погашение "долга Януковича" - Минфин

Директору коммунального предприятия и его заместителю, а также руководителю фирмы-разработчика, сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

Должностных лиц Луганской облгосадминистрации и руководителей строительной компании уличили в присвоении 10 млн грн, выделенных из государственного бюджета на развитие социальной инфраструктуры в районе Операции объединенных сил.