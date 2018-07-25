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среда, 25 июля 2018 15:35

Чиновник забыл задекларировать два немецких внедорожника

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Чиновник забыл задекларировать два немецких внедорожника
Начальник с Одесщины забыл задекларировать Рогѕсһе и Touareg. Фото gs.fm

Руководитель Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода не указал в своей декларации за 2017 год право пользования автомобилями Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg.

"Согласно постановления Приморского райсуда Одессы, следователи полиции выяснили, что 31 марта 2017 года на начальника Службы автодорог Одесской области была оформлена доверенность на автомобиль Volkswagen Touareg. А 15 декабря он получил еще один документ на право управления и распоряжения Porsche Cayenne, однако не указал эти машины в своей декларации", - сообщает Bihus.Info.

Согласно с официальным сайтом Службы автомобильных дорог Одесской области, должность начальника занимает Олег Варивода. По данным журналистов, дорогие авто зарегистрированы на пресс-секретаря этого ведомства Агату Татаришвили.

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В своей декларации за 2017 год Варивода указал 2 квартиры площадью 66 и 30 кв. м, 2 автомобиля Honda CRZ и Porsche Cayman, а также 5 тысяч долларов наличности. Все это имущество принадлежит его жене Ольге Мунтян. Сам автодорожник ничем официально не владеет. Областную Службу автомобильных дорог Варивода возглавляет с 11 июля 2016 года, до этого он год работал председателем Николаевской райгосадминистрации Одесской области, а еще ранее занимался адвокатской деятельностью.

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