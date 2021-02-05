"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко



Кто и почему начал давать циклонов и антициклонов имена и что нужно знать для прогноза погоды, рассказывает журнал "Країна" синоптик Наталка Диденко.

Давать имена природным явлениям начали американцы. Сначала - ураганам. Ранее передавали, например, предупреждение: идет ураган номер 6875919. С именем проще - ураган Моника.

Замечательную практику ввел с середины 1950-х Свободный университет Берлина: любой человек может подать заявку и назвать своим именем циклон или антициклон. Для первого это стоит - 199 евро, для второго - 299. Разница в цене - потому циклон "живет" гораздо меньше. Имена должны быть узнаваемы. Даздраперма или Ароматный Цветок не годятся.

В четные годы циклонам дают женские имена, антициклонам - мужские. В нечетные - наоборот. Очередь длинная. Затем "владельцу" присылают сертификат, где описывают историю - как развивался циклон, которые проходил страны. Деньги идут на развитие немецкой метеослужбы.

В телеэфире с котом Апельмоном я впервые появилась во время Революции достоинства. "Громадське телебачення" попросило в прямом эфире рассказывать о погоде. В какой-то момент в кадр вошел кот. Я извинилась, а мне: "Все норм. Пусть останется".

фото: Сергей Старостенко

Земной шар устлан сетью метеостанций. Каждые 3:00 они фиксируют показатели - ветра, температуры воздуха и поверхности почвы, осадки. Выкладывают в сеть, наносят на карты. Обмен метеорологической информацией в мире бесплатный. В атмосфере границ не поставишь.

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Любой сейчас может дома поставить мини-метеостанцию. Продают портативные. Но чтобы сделать прогноз, надо иметь опыт и образование. Потому что станция покажет фактическую погоду в данный момент. А нужна система, общая картина.

фото: Сергей Старостенко

Сажусь за компьютер и открываю более десятка моделей, схем, диаграмм. Изучаю данные со спутников, сравниваю показатели околоземного слоя. Рассматриваю поле атмосферного давления, как перемещаются воздушные массы. Чтобы узнать тепло или холодно будет в Киеве, надо проанализировать, что происходит за тысячи километров. Только детально изучив много графиков и расчетов, составив карту погоды на большой территории, можно сделать вывод о предстоящей температуре воздуха, направлении, силу ветра, осадках.

Полный текст беседы читайте в журнале "Країна"