Цифры впечатляют: сообщили количество больных коронавирусом в Закарпатье

В Закарпатской области обнаружили еще 63 случая инфицирования Covid-19. Фото: Reuters

За прошедшие сутки на Закарпатье зарегистрировали 63 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Так, общее количество инфицированных в Закарпатской области за время пандемии составляет 6009 человек. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

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В настоящее время на Закарпатье продолжают лечение 3168 человек. 2611 мешанцив области выздоровели и 230 человек умерли.

В Одесском городском совете зарегистрировали еще два случая заражения коронавирусом. Так, инфекцию подтвердили у начальницы отдела организационного обеспечения деятельности одесского городского головы Аллы Чижевской и заместителя начальника юридического управления департамента коммунальной собственности Валерия Микуленко.