Цифры впечатляют: сообщили количество больных коронавирусом в Закарпатье

За прошедшие сутки на Закарпатье зарегистрировали 63 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Так, общее количество инфицированных в Закарпатской области за время пандемии составляет 6009 человек. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.
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В настоящее время на Закарпатье продолжают лечение 3168 человек. 2611 мешанцив области выздоровели и 230 человек умерли.
В Одесском городском совете зарегистрировали еще два случая заражения коронавирусом. Так, инфекцию подтвердили у начальницы отдела организационного обеспечения деятельности одесского городского головы Аллы Чижевской и заместителя начальника юридического управления департамента коммунальной собственности Валерия Микуленко.
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