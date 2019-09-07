Цифры впечатляют: сколько взрывоопасных предметов обезврежено с начала ООС

Фото: ООС

С начала проведения операции объединенных сил изъято и уничтожено 23958 взрывоопасных предметов.

В течение последней недели в работе помогали подразделения ДСНС Украины из состава ООС, передает УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обошлось без потерь: как прошли сутки на Донбассе

Они привлекались к пиротехнических работам, восстановление жилых домов, которые были повреждены в результате артиллерийских обстрелов, выполнения инженерных работ, а также обеспечение функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах контрольных пунктов въезда-выезда на территории Донецкой и Луганской областей.

"Пиротехнические подразделения ДСНС из состава объединенных сил в течение недели 83 раза привлекались к проведению работ по обследованию и разминированию территорий, обследовано 68 га территории, изъято и уничтожено 779 взрывоопасных предмета. Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 4503 раз, обследовано 5831,57 га территории и 17,5 га акватории ", - сообщает пресс-служба штаба ООС.

Подразделения ДСНС продолжают аварийно-восстановительные работы жилых домов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Гранитное, Бердянское и Чермалык.