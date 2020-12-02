Цифры не радуют: озвучили обновленную статистику по коронавирусу в Украине

За последние сутки в Украине обнаружили 13 141 нового больного коронавирусом. Из них детей - 744, медработников - 579.
Всего, по состоянию на утро 2 декабря, имеем 758 264 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 12 717 - летальные. 169 пациентов умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 369 054 пациента, из них за последние сутки - 13 882, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.
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Ситуация в областях:
м. Киев - 74012 случаев;
Винницкая область - 17 715 случаев;
Волынская область - 24 791 случай;
Днепропетровская область - 40 148 случаев;
Донецкая область - 23752 случая;
Житомирская область - 30 233 случая;
Закарпатская область - 23 646 случаев;
Запорожская область - 32 555 случаев;
Ивано-Франковская область - 37 546 случаев;
Киевская область - 39503 случая;
Кировоградская область - 5506 случаев;
Луганская область - 6467 случаев;
Львовская область - 47 477 случаев;
Николаевская область - 19 448 случаев;
Одесская область - 46 985 случаев;
Полтавская область - 23 291 случай;
Ровенская область - 31 798 случаев;
Сумская область - 30 354 случая;
Тернопольская область - 28 375 случаев;
Харьковская область - 56 361 случай;
Херсонская область - 10 659 случаев;
Хмельницкая область - 30 228 случаев;
Черкасская область - 24 046 случаев;
Черновицкая область - 34 150 случаев;
Черниговская область - 19 218 случаев.
Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на 3 недели с 24 декабря по 15 января. На текущем этапе правительство ограничилось карантином выходного дня до конца ноября - не должно работать ничего, кроме общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.
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