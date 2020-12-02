Цифры не радуют: озвучили обновленную статистику по коронавирусу в Украине

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 758 тыс. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 13 141 нового больного коронавирусом. Из них детей - 744, медработников - 579.

Всего, по состоянию на утро 2 декабря, имеем 758 264 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 12 717 - летальные. 169 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 369 054 пациента, из них за последние сутки - 13 882, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.

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Ситуация в областях:

м. Киев - 74012 случаев;

Винницкая область - 17 715 случаев;

Волынская область - 24 791 случай;

Днепропетровская область - 40 148 случаев;

Донецкая область - 23752 случая;

Житомирская область - 30 233 случая;

Закарпатская область - 23 646 случаев;

Запорожская область - 32 555 случаев;

Ивано-Франковская область - 37 546 случаев;

Киевская область - 39503 случая;

Кировоградская область - 5506 случаев;

Луганская область - 6467 случаев;

Львовская область - 47 477 случаев;

Николаевская область - 19 448 случаев;

Одесская область - 46 985 случаев;

Полтавская область - 23 291 случай;

Ровенская область - 31 798 случаев;

Сумская область - 30 354 случая;

Тернопольская область - 28 375 случаев;

Харьковская область - 56 361 случай;

Херсонская область - 10 659 случаев;

Хмельницкая область - 30 228 случаев;

Черкасская область - 24 046 случаев;

Черновицкая область - 34 150 случаев;

Черниговская область - 19 218 случаев.

Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на 3 недели с 24 декабря по 15 января. На текущем этапе правительство ограничилось карантином выходного дня до конца ноября - не должно работать ничего, кроме общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.