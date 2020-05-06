Четверть украинский считает карантин слишком мягким - как коронавирус влияет на поддержку власти

Как карантин влияет на поддержку власти - социолог Владимир Паниотто. Фото предоставлено Владимиром Паниотто

Как повлияли на отношение к власти карантин и борьба с эпидемией коронавируса рассказал Gazeta.ua социолог Владимир Паниотто.

"60 процентов украинцев считают действия власти по карантину адекватными, 25 - слишком мягкими и только 15 - слишком жесткими. По сути есть 85 процентов поддержки.Пока карантин показывает эффективность. Есть темпы заболеваемости в семь раз медленнее, чем в Испании. Если количество больных значительно возрастет, президент и правительство будут такие же проблемы с рейтингом, как Дональд Трамп (в апреле 38,9 процента одобряли действия Трампа в борьбе с пандемией. А неудовлетворены - 51,3. в марте было 49 и 41 процент соответственно, по данным Emerson College Polling. - Gazeta.ua) ", - говорит эксперт.

Законопослушность - не сильна сторона нашего общества, считает.

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"Когда представители власти пренебрегают своими же распоряжениями, вроде скандал с рестораном нардепа Николая Тищенко, это только подталкивает к правонарушениям. Такие проявления опасные неконтролируемым увеличением заболеваний и смертей", - добавляет Паниотто.

Читайте полное интервью с социологом Владимиром Паниотто в текущем номере журнала "Краина".

Во всех президентов баланс поддержки (процент относится положительно, минус процент относится отрицательно. - Gazeta.ua) за год снижался и становился нулевым или отрицательным, рассказывает социолог.