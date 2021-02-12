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пятница, 12 февраля 2021 13:34

Четвероклассники вынуждены сравнивать фильтры сигарет - родители возмущены
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В учебнике по "Основам здоровья" для 4-го класса мать школьника заметила "странное" задание в практической работе - сравнить фильтры сигарет.

Об этом Нина Мищенко рассказала в Facebook.

В задании учащимся предлагается провести эксперимент: взять новую сигарету и бычок, распаковать обе в перчатках и сравнить фильтры.

Фото: Нина Мищенко
А такая история описана в книге по чтению для 3-го класса

"Мой сын спрашивает, где ребенку 11 лет взять сигарету и бычок: выкурить самостоятельно, 2-ю сигарету найти на улице (наверное, для этого перчатка), попросить в учителя? Но сколько сигарет должен выкурить учитель, чтобы обеспечить бычками 17 детей в классе? Ему не будет плохо?" - написала Мищенко.

Не менее сильное возмущение у матери вызвала история о девочке, которая откусила волшебный корешок.

"Девочка гуляла в лесу, увидела дедушку, который дал ей волшебный корешок. Девочка откусила кусочек, дедушка исчез, все исчезло, девочка превратилась в маленькую мушку, которая летает по лесу", - написано в учебнике.

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По словам женщины, у сына сразу возникли вопросы.

"Сын спросил, это точно не рассказ о наркотиках? Ведь детям же нельзя брать ничего у дедушек на улице и тем более есть", - добавила Мищенко.

Под постом появились сотни отзывов пользователей, преимущественно гневных и осуждающих. Они возмущены уровнем авторов учебника. Отдельные отшучиваются, называя это "приколом". Есть и те, кто "с ужасом ждет школы".

Родители третьеклассника рассказали о неоднозначном задании в школьном учебнике. Его герои предлагали согреться алкоголем.

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