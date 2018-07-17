 
Ексклюзивы
1/5
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 2556
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 87997
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 738
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 1755
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1530
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 864
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
Просмотров: 1080
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3843
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
2 Просмотров: 747
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8793
Фото
Все фото
3
6
9
21
17
Черный вторник: на похоронах священнослужителя беркутовцы били верующих
Черный вторник: на похоронах священнослужителя беркутовцы били верующих
На закарпатском фестивале отменили выступление сторонника Путина
На закарпатском фестивале отменили выступление сторонника Путина
Порошенко посетил учения Sea Breeze
Порошенко посетил учения Sea Breeze
На улицах, в подъездах и операционных: фотограф откровенно показал современную Украину
На улицах, в подъездах и операционных: фотограф откровенно показал современную Украину
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
Видео
Все видео
Проверили, можно наслаждаться арбузами в июле
Проверили, можно наслаждаться арбузами в июле
"Антонов" будет выпускать беспилотные летающие такси
"Антонов" будет выпускать беспилотные летающие такси
На 66 метров в глубину: украинец установил новый рекорд
На 66 метров в глубину: украинец установил новый рекорд
На международной авиавыставке удивляют украинскими военными самолетами
На международной авиавыставке удивляют украинскими военными самолетами
Вы адекватные? В стране война! - волонтеров возмутили гуляния в День металлурга
Вы адекватные? В стране война! - волонтеров возмутили гуляния в День металлурга
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1422
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3348
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24958
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1395
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1350
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
Просмотров: 1197
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
среда, 18 июля 2018 07:08

Черный вторник: на похоронах священнослужителя беркутовцы били верующих
3

  Комментировать

Патриарх Владимир
Фото: wikipedia.org
В день похорон Патриарха Владимира, среди Киева возникло массовые беспорядки
Могила патриарха Владимира

18 июля 1995 года, в день похорон Патриарха Владимира, в центри Киева возникло массовые беспорядки между верующими и работниками специального подразделения милиции "Беркут" и бойцами ВВ МВД Украины. Причиной протестов стал отказ похоронить церковного служителя на территории Софиевского собора.

Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Владимира и нашли мертвым 14 июля. Руководство киевской церкви решило похоронить священника в Софийском соборе. Однако вице-премьер-министр Иван Курас, который занимался похоронами со стороны власти, категорически запретил это. Свое решение объяснил тем, что Собор Святой Софии - историко-архитектурный памятник и находится под охраной ЮНЕСКО. Предложил похоронить Патриарха на Байковом кладбище. Представители Украинской православной церкви поддержали это предложение.

В день похорон траурная процессия начала свой путь от Владимирского собора. Но направилась не на Байковое кладбище, а в Софиевский собор. Там их ждала милиция. Несмотря на призывы церковных деятелей и нардепов, правоохранители отказались пропускать процессию. В ответ на попытку прорвать границу спецназовцы "Беркута" били людей резиновыми дубинками и пускали слезоточивый газ.

Люди начали рыть могилу прямо на тротуаре, ломая асфальт под воротами. За 3 часа тело священника засыпали землей. В это время спецназовцы зачищали площадь. Они жестоко избивали людей и рвали украинские флаги.

Около 22:00 кордон правоохранителей вокруг могилы сняли. Задержанных отвезли в Шевченковский районный отдел милиции. По словам заключенных, там применяли пытки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За год закрыли 32 монастыря

Прокуратура Киева возбудила уголовное производство. Следствие пришло к выводу об отсутствии в действиях беркутовцев состава преступления. В мае 1996-го дело закрыли.

Тогдашний президент Украины Леонид Кучма заявил, что не знал об избиении людей и перевел всю ответственность на премьер-министра Евгения Марчука. Тот также отрицает свою причастность.

Тот день в Украине назвали "черным вторником".

До 3 декабря в Свято-Георгиевском храме УПЦ ( МП ) во Львове будут находиться мощи ( десница ) святого Георгия Победоносца и древняя Икона Георгия Победоносца. В Украину они прибыли по благословению Святейшего Патриарха Константинополя и Нового Рима Варфоломея I и Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира с монастыря Ксенофонт Святой Горы ​​Афон.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Черный вторник: на похоронах священнослужителя беркутовцы били верующих». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

Черный вторник: на похоронах священнослужителя беркутовцы били верующих

Самое читаемое
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
10
 Просмотров: 157816
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
25
 Просмотров: 106021
&quot;Лабутены&quot;, D&amp;G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
24
 3 Просмотров: 87997
В купальнике и без Ирина Шейк стала героиней мужского глянца
В купальнике и без Ирина Шейк стала героиней мужского глянца
9
 Просмотров: 81326
Самая дорогая модель plus-size показала ягодицы в бикини
Самая дорогая модель plus-size показала ягодицы в бикини
12
 Просмотров: 54133
Общество
Проверили, можно наслаждаться арбузами в июле
Проверили, можно наслаждаться арбузами в июле
 Просмотров: 9
"Антонов" будет выпускать беспилотные летающие такси
"Антонов" будет выпускать беспилотные летающие такси
 Просмотров: 144
Покупайте красивые зонты: синоптик предупредила о шквальных дождях
Покупайте красивые зонты: синоптик предупредила о шквальных дождях Просмотров: 108
Адвокат рассказал о состоянии голодающего политзаключенного из Крыма
Адвокат рассказал о состоянии голодающего политзаключенного из Крыма Просмотров: 27
Признание Путина по Крыму надо использовать в международных судах - Геращенко
Признание Путина по Крыму надо использовать в международных судах - Геращенко Просмотров: 396
Больше всего комментируют
87
Аваков предлагает обсудить русский язык для Донбасса
8
Сторонники Кивы забросали Шабунина зеленкой
7
Путин пришел на встречу с Трампом в обуви с высокими каблуками - фотодоказательство
5
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
5
Рада разрешила Ахметову не платить налогов на 3 млрд грн
Голосов: 21581
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua