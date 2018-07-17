Черный вторник: на похоронах священнослужителя беркутовцы били верующих

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18 июля 1995 года, в день похорон Патриарха Владимира, в центри Киева возникло массовые беспорядки между верующими и работниками специального подразделения милиции "Беркут" и бойцами ВВ МВД Украины. Причиной протестов стал отказ похоронить церковного служителя на территории Софиевского собора.

Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Владимира и нашли мертвым 14 июля. Руководство киевской церкви решило похоронить священника в Софийском соборе. Однако вице-премьер-министр Иван Курас, который занимался похоронами со стороны власти, категорически запретил это. Свое решение объяснил тем, что Собор Святой Софии - историко-архитектурный памятник и находится под охраной ЮНЕСКО. Предложил похоронить Патриарха на Байковом кладбище. Представители Украинской православной церкви поддержали это предложение.

В день похорон траурная процессия начала свой путь от Владимирского собора. Но направилась не на Байковое кладбище, а в Софиевский собор. Там их ждала милиция. Несмотря на призывы церковных деятелей и нардепов, правоохранители отказались пропускать процессию. В ответ на попытку прорвать границу спецназовцы "Беркута" били людей резиновыми дубинками и пускали слезоточивый газ.

Люди начали рыть могилу прямо на тротуаре, ломая асфальт под воротами. За 3 часа тело священника засыпали землей. В это время спецназовцы зачищали площадь. Они жестоко избивали людей и рвали украинские флаги.

Около 22:00 кордон правоохранителей вокруг могилы сняли. Задержанных отвезли в Шевченковский районный отдел милиции. По словам заключенных, там применяли пытки.

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Прокуратура Киева возбудила уголовное производство. Следствие пришло к выводу об отсутствии в действиях беркутовцев состава преступления. В мае 1996-го дело закрыли.

Тогдашний президент Украины Леонид Кучма заявил, что не знал об избиении людей и перевел всю ответственность на премьер-министра Евгения Марчука. Тот также отрицает свою причастность.

Тот день в Украине назвали "черным вторником".

До 3 декабря в Свято-Георгиевском храме УПЦ ( МП ) во Львове будут находиться мощи ( десница ) святого Георгия Победоносца и древняя Икона Георгия Победоносца. В Украину они прибыли по благословению Святейшего Патриарха Константинополя и Нового Рима Варфоломея I и Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира с монастыря Ксенофонт Святой Горы ​​Афон.