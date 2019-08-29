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четверг, 29 августа 2019 14:51

Черновецкий подал иск против Луценко

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Черновецкий подал иск против Луценко
Требует ограничить Луценко выезд за границу. Фото: УНИАН

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий подал иск к Государственной пограничной службе и действующему генеральному прокурору Юрию Луценко.

Окружной административный суд открыл производство по этому иску, сообщает пресс-служба суда 29 августа.

Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства. Ответчики обязаны предоставить письменные объяснения по иску.

"Истец просит суд в интересах народа Украины запретить Юрию Луценко выезд за границу с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления, совершенные в должности Генерального прокурора сразу после его освобождения. Среди других требований иска - обязать Государственную пограничную службу ограничить выезд Юрия Луценко за границу", - говорится в сообщении суда.

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Суд не уточняет, какие действия Луценко могут стать причиной уголовных производств.

Юрий Луценко не комментировал эту информацию.

Генеральный прокурор Юрий Луценко подал президенту Владимиру Зеленскому заявление на увольнение. Об этом он заявил в прямом эфире в интервью Дмитрию Гордону.

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Дата
29
августа

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